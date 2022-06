Přestože česká jedenadvacítka začala kvalifikaci výborně, když vyhrála úvodní čtyři zápasy, po prohře s Anglií má jistotu, že na první místo ve skupině nedosáhne, a čeká ji baráž. Utkání s Andorrou však nechce podcenit. „Je to poslední zápas kvalifikace a navíc hrajeme doma. Během letošního roku jsme hráli především venku, takže si to chceme užít před domácím publikem. Zároveň utkání bereme jako malou přípravu na baráž,“ popsal záložník Jan Žambůrek, který při neúčasti Filipa Kaloče nastoupí s kapitánskou páskou.

Mužstvo po utkání s Anglií doznalo četných změn, chybí někteří stabilní hráči. Trenér Jan Suchopárek jejich absenci vyřešil povoláním sedmi hráčů z reprezentační dvacítky. „Snažíme se zkvalitnit kádr především v ofenzivě, protože tam máme problémy a nedáváme moc gólů. Vzali jsme nové kluky, kteří v pondělí dostanou příležitost,“ prozradil Suchopárek.

Četnost změn a omluvenek je způsobená především obdobím, kdy se zápasy hrají. „Poměrně složitě jsme sháněli některé hráče, protože řada z nich už je na dovolené. Před zápasem s Andorrou jsme klukům dali pár dní volna, protože se nacházíme v období, kdy už nemají takovou koncentraci. Bylo potřeba, aby měli čistou hlavu při přípravě na poslední utkání,“ uvedl kouč.

Proti Andoře si chce národní tým především zvednout sebevědomí a předvést výkon, který by potěšil brněnské publikum. „Kvalifikace nebyla úplně úspěšná. Chceme se rozloučit výhrou a už se trochu připravit na baráž. Máme horší vstupy do utkání, na to si musíme dát pozor. Především ale plánujeme hrát aktivně, vstřelit co nejvíc gólů a být kvalitní při práci s míčem. Zápas je zároveň příležitostí poznat nové členy kádru na hřišti i mimo něj,“ shrnul Suchopárek.

Odrazit se jedenadvacítka chce od vzájemného utkání z března, kdy Lvíčata po deseti minutách vedla o dva góly a nakonec zvítězila 3:0. „Víme, že nás čeká ošemetný soupeř. Když budu vycházet z toho vzájemného zápasu, tak jsme měli převážně balon na kopačkách a snažili se dobývat obranu soupeře. Andořané hodně faulují, čekají na brejky, je důležité nevypadnout z tempa a mít dobře zajištěnou obranu,“ vyjmenoval Žambůrek, který působí v dánském Viborgu.

Před posledním kvalifikačním utkáním Suchopárek povolal do týmu hned tři hráče Zbrojovky Brno – Michala Ševčíka, Lukáše Endla a Davida Jambora. V kádru je pak i Daniel Fila, který ze Zbrojovky odešel minulé léto. „Při vyváření sestavy se primárně díváme na kvalitu hráčů. Kluci jako Fila nebo Ševčík jsou dlouhodobě oporami svých klubů v různých kategoriích, takže by měli nastoupit v základní sestavě. Navíc to bude lákadlo pro diváky, kteří snad vytvoří kvalitní atmosféru,“ přál si Suchopárek.

Jedenadvacítka odehrála všechny dosavadní kvalifikační utkání v Českých Budějovicích, v Brně se představí po téměř dvaceti letech. Naposledy tam v srpnu 2002 remizovala se Slovenskem 1:1. „Pro kluky je velká motivace ukázat se kouči a před domácím publikem. Na klucích z Brna je vidět, že se těší a že jsou hodně namotivovaní,“ poznamenal jedenadvacetiletý Žambůrek.

JAKUB TRUČKA