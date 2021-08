Malým fotbalistům, ale i českým trenérům předávali zkušenosti tři koučové z věhlasné Juventus Academy. „Je to celosvětový projekt, kdy profesionální trenéři Juventusu Turín vyváží svoje know how, trénují za přítomnosti českých trenérů, kteří informace překládají našim dětem. Věnují se rozvoji dovedností, spolupráci, ale taky dbají na dodržování základních principů práce v Juventusu, mezi které patří disciplína a řád, což mě hodně zaujalo. Z hlediska herních dovedností a rozvoje kladou důraz na detail, jsou to jednoduchá, ale zábavná cvičení na pomezí drilu a hry,“ líčil šéftrenér přípravek brněnské Zbrojovky Vladimír Chaloupka.

Věkové složení čtyřiceti dětí se pohybovalo v rozmezí od šesti do dvanácti let. „Podmínka nebyla výkonnost nebo délka trénování, ale příjemně náš výběr vykrystalizoval tím, že kemp samozřejmě lákal ty, kteří nejsou jen hráči, ale i fanoušci fotbalu jako takového. Vidina práce pod dohledem italských trenérů a jejich metodiky vesměs přitáhla velmi šikovné děti, byť kemp byl primárně otevřený všem. Trenéři si uměli poradit s velkým rozptylem ve skupinách. Italští i čeští trenéři vytvořili přátelskou a tvůrčí atmosféru, což není klišé. Bylo vidět zaujetí pro trénink a hru, všechny to inspirovalo a všichni se opravdu zapojili příkladně do tréninkového procesu,“ popsal Chaloupka.

V letošním roce se jedná o pilotní projekt kempu Juventus Academy, dva turnusy se uskutečnily v Praze, jeden v Brně a v dalších letech má pokračovat. „Kapacita může být až osmdesát dětí, ale nechceme dělat obrovskou hromadnou akci. Myslím, že se kemp setkal s poměrně dobrým ohlasem a uvidíme v dalších letech, snad nebudou další omezení a vše se bude vyvíjet dobrým směrem. Jde o celosvětový projekt, nejen evropský, fanoušci v různých státech mají možnost si zkusit trénink pod metodikou Juventusu, která je pro děti zajímavá i poměrná přísná,“ uvedl šéftrenér přípravek Zbrojovky.

Juventus vyslal do Bosonoh dlouholeté mládežnické trenéry, děti měli na starost Omar Berti, Constantino Giove a Tommaso De Marchis. „Jeden pracuje pro Juventus dvaadvacet let, další čtrnáct, není to tak, že by z Turína posílali asistenty asistentů. Jsou to zkušení a erudovaní trenéři s dlouholetou praxí. Nástupy na tréninky měly opravdu přísný harmonogram a bylo zajímavé vidět, jak se tomu děti přizpůsobí. Bez disciplíny a kázně pozbývá trénink efekt, takže nejen hravá složka a náplň kempu, ale i organizace je velmi inspirativní,“ všiml si Chaloupka.

Nejužitečnější hráč na kempu v Bosonohách dostal originální dres Cristiana Ronalda s podpisem. „Vyhlašovali jej italští trenéři a vítěz projevil nefalšované nadšení. Zážitek byl vidět už jen tohle,“ řekl šéftrenér a poukázal také na vazbu organizátorů kempu s Pavlem Nedvědem, viceprezidentem Juventusu Turín.

S největším brněnským klubem dlouhodobě spolupracuje vlastník licence Coerver® Coaching Tomáš Klečka, který se podílel na organizaci kempu Juventus Academy. „Samozřejmě by se nemohl uskutečnit bez podpory radnice a fotbalového klubu v Bosonohách, touto cestou jim chci poděkovat, že nám umožnili poprvé na jižní Moravě uspořádat takový kemp italského giganta,“ podotkl Chaloupka.