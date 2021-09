Možná i kvůli poprasku při brněnském derby se Zbrojovkou, kdy na hřiště vtrhli dva fanoušci, přijížděl s různými očekáváními i trenér Sparty Pavel Vrba. „Báli jsme se bouřlivého prostředí, ale všechno bylo naprosto fér. Fanoušky chci pochválit a poděkovat jim za atmosféru, kterou vytvořili,“ dodal zkušený stratég, jehož mužstvo postoupilo přes Líšeň do osmifinále.

A na líšeňský stadion dorazilo i sedmdesát příznivců Sparty, do její kabiny pak zamířilo padesát lístků. Šest z nich si zamluvil defenzivní záložník Michal Sáček. „Měl jsem tady rodiče, bráchu nebo dědu," jmenoval po zápase rodák z Hustopečí. „Věděli jsme, že zápas je vyprodaný, proto jsme tušili, že nás nečeká nic jednoduchého. Líšeň jsem sledoval i minulou sezonu, byla dlouho na postup, ale upřímně jsem si myslel, že to pro nás bude těžší, než se nakonec ukázalo," doplnil.

Mnohdy se ale diváci místo hlasitého skandování spíš jen těšili z toho, že se na trávníku pohybují hráči jako David Moberg Karlsson nebo čerstvá slovenská posila Lukáš Haraslín. „Je pravda, že na zápas s Duklou (minulý domácí zápas, jenž Líšeň vyhrála 3:0 - pozn. red.) přišlo míň lidí, ale byla fantastická atmosféra. Šlo o otevřenou partii, byly tam krásné akce, ale teď proti Spartě to bylo těžké. Dopředu jsme se nedostávali, takže lidi úplně ve varu nebyli," pravil Jeřábek.

Souboji třetího kola Českého poháru, v němž Brňané podlehli Spartě 0:3, totiž přihlíželo 2070 diváků. „Když se nám povedla nějaká akce, cítili jsme ze hřiště, že se lidi do hry vtáhli," poznamenal líšeňský obránce Michal Jeřábek.

Prestižní duel si nenechal ujít ani fotoreportér Brněnského deníku Rovnost Jiří Sláma , který se při utkání zaměřil právě i na fanoušky Líšně. Podívejte se do galerie , jestli se mezi nimi najdete vy sami, nebo třeba poznáte své známé a přátele.

/POHLED DO PUBLIKA/ Fotbalový svátek budil v Líšni obrovskou pozornost. Vždyť na její stadion v Kučerově ulici přijela vůbec poprvé v historii hvězdná Sparta. A že šlo o nevšední zážitek nejen pro hráče, ale i pro fanoušky klubu, dokazuje návštěvnost duelu.

