Po skončení uplynulé sezony si ještě nechával otevřená zadní vrátka, ale teď se definitivně rozhodl. Bývalý fotbalový reprezentant Jan Polák uzavřel ve 39 letech svou bohatou kariéru.

Jan Polák. | Foto: Deník / Stehlík Lubomír

Poslední dvě sezony strávil odchovanec brněnské Zbrojovky v druholigovém Prostějově. "Člověk musí poslouchat i tělo a dívat se na rodinu, kterou jsem trochu šidil. V nejlepším se má skončit, když člověk má v povědomí dobré výkony, než kdyby to náhodou nešlo a byl odkopnutý jak pes. To se ve sportu a všude taky děje. To by pro mě bylo hořké, když jsem fotbal dělal celý život," uvedl Polák v létě v rozhovoru pro Deník Rovnost.