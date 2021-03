S ním na mistrovství Evropy vybojoval stříbro v roce 2000 a zlato o dva roky později. „Zlato má pro mě obrovskou váhu. Jedenadvacítka už je hranice těsně pod dospělým fotbalem, všichni hráči jsou hotoví. Většina pak odešla do velkých klubů v zahraničí, prosadili se v evropských soutěžích. Nechci znít povýšeně, ale větší úspěch už pak s jedenadvacítkou nikdo neměl. O to je pro mě cennější,“ říká už bývalý fotbalový záložník Polák, který v létě ukončil profesionální kariéru.

Na svém prvním šampionátu na Slovensku začal v základní sestavě proti Španělsku, ale střídal ještě v první půli. Pak zasáhl jen krátce do dvou duelů, při finálové prohře 1:2 s Itálií hrál posledních deset minut. Při cestě za zlatem o dva roky později ve Švýcarsku naskočil do čtyř utkání, proti Řecku hrál devadesát minut a ve finále s Francií posledních devět minut.

Česká reprezentace po bezbrankové remíze zvítězila až v pokutových kopech. „Nebyl jsem sice hráč základní sestavy, ale něco jsem odehrál. Taky jsem se zúčastnil a titul mi patří. Jsem pyšný, že jsem byl součást kádru,“ vrací se Polák k triumfu, u něhož byli i Petr Čech, Zdeněk Grygera nebo Milan Baroš.

jižní Morava na Euru do 21 let

2000 – stříbro

Jan Polák (3 zápasy/52 minut)

Libor Došek (1/4)

2002 – zlato

Jan Polák (4/164)

2007 – základní skupina

Martin Kuncl (1/62)

Martin Klein (1/90)

2011 – bronz

Ondřej Mazuch (5/450)

Tomáš Hořava (2/135)

Lukáš Mareček (3/181)

2015 – základní skupina

Michal Trávník (3/148)

2017 – základní skupina

Michal Trávník (3/270)

Michal Sáček (2/88)

Úspěch s jedenadvacítkou většině členů reprezentace otevřel dveře do zahraničí a také do českého áčka. „Není jednoduché se tam dostat, hráči musejí navázat na výkony z jedenadvacítky, ale když hrají v dobrých klubech a soutěžích, jsou na očích, může to vyjít. Výhoda byla, že nás na prvním turnaji i celou další kvalifikaci vedl trenér Karel Brückner, který pak šel do áčka a jedenadvacítku převzal Miroslav Beránek. Trenér Brückner o nás věděl všechno a když jsme prokazovali výkony, vzal nás do áčka,“ líčí Polák.

Na oba evropské šampionáty do 21 let i mistrovství světa dvacítek v Argentině v roce 2001 se dostal jako fotbalista Zbrojovky Brno. „Záleží na konkrétním hráči. Pokud je někdo mladý, talentovaný, hraje v základu a je hodně vidět, pak je správné, aby byl nominovaný,“ vysvětluje Polák, že i z jižní Moravy se lze probojovat na Euro.

Na závěrečném turnaji výběrů do 21 let nastoupilo v historii samostatné české reprezentace devět Jihomoravanů. Na bronzu v roce 2011 se podíleli hodonínský rodák Ondřej Mazuch, další odchovanec Zbrojovky Lukáš Mareček či Tomáš Hořava, jenž začínal v Drnovicích. V letech 2015 a 2017 patřil do základní sestavy Lvíčat Michal Trávník, odchovanec Mutěnic.

Ve středu vstoupí čeští reprezentanti do 21 let do Eura ve slovinském Celje proti Itálii. V české nominaci jsou další produkty fotbalové Zbrojovky, Ladislav Krejčí s Dominikem Janoškem, a brankář portugalské Vitórie Matouš Trmal, jenž pochází z Tasovic na Znojemsku.

Polák při návratu do Zbrojovky poznal Krejčího s Janoškem. „Oba jsem je zažil a je na nich vidět velký progres. Láďa potřebuje mít svůj post ve středu zálohy, vycházet ze zadní řady, aby si bral balon a rozehrával, umí perfektně obrannou i útočnou hlavu. V Brně se s ním šoupalo na různých postech a byl trochu ztracen. Ukazuje, že chce vyhrát, ale všeho moc škodí, občas předvedl blikanec jako Tomáš Řepka, Dostal trochu za vyučenou vyšším trestem za faul loktem a myslím, že se trochu zklidnil. Víc se soustředí na hru a může jít ještě víc nahoru. Hraje ve Spartě, což je přední český klub, dal gól i v Evropské lize a dává o sobě vědět,“ všímá si Polák.

Janošek patří v současném reprezentačním výběru kouče Karla Krejčího k nejzkušenější fotbalistům. Na jaře nastupuje v nejvyšší soutěži za Zlín, kde hostuje z Plzně. „Dominik má taky obrovský potenciál. Je to kluk, který chce hrát fotbal, rád dává hře myšlenku, má výbornou kopací techniku, zahrává standardky. Pro mužstvo je důležitý, jen si musí uvědomit, že je někdy lepší řešit situace jednoduše a nepřehrávat je. To někdy škodí, což vím od sebe. Člověk naroste, chce něco navíc a pak je to spíš ke škodě,“ upozorňuje Polák, který s Anderlechtem Brusel vyhrál belgickou ligu a s Norimberkem také německý pohár.