V bolavých posledních okamžicích ale soupeř od Bosporu otočil skóre na 2:3 a svěřencům Karla Brücknera nezbylo než balit domů. „Turnaj jsme začali dobře. Se štěstím jsme porazili Švýcary 1:0. Co si pamatuju, byli lepší. Potom nás čekalo silné Portugalsko, kde jsme nezvládli. V závěrečném zápase jsme dali Turkům dva góly a asi nikdo nepochyboval, že je postup náš. Jenže vidíte, jaký sport je. Ten konec nebyl úplně sladký. Ale atmosféra na šampionátu, možnost srovnat se s těmi nejlepšími, to bylo něco neskutečného,“ zavzpomínal dnes čtyřicetiletý Polák.

Vzpomínky na „jeho“ turnaj se mu vybaví i u aktuálního EURA 2020. „Zrovna v pátek večer hráli Italové s Turky a syn se mě u toho ptal na náš zápas z roku 2008. Tak jsme si připomněli i nějaké záběry. Znovu jsem viděl ten faul na mě. Tam si myslím, že kdyby rozhodčí pískl penaltu a my šli do vedení o tři góly, k obratu by už nedošlo,“ zauvažoval brněnský rodák.

Dnes ve tři hodiny odpoledne bude Polák držet palce svým následovníkům v reprezentačním dresu. V duelu proti Skotům predikuje českému výběru těsné vítězství. „Věřím, že vyhrajeme 1:0. První zápas bude zřejmě opatrný a obě mužstva jsou vyrovnaná. Nebudu se samozřejmě zlobit, když dáme tři branky, ale spíš rozhodne malá chyba nebo detail,“ prohlásil.

Kromě skotské party okolo hvězd Andrewa Robertsona a Scotta McTominaye čekají českou expedici také slavnými jmény našlapané výběry Chorvatska a Anglie. „Los je hrozně těžký. Chorvati jsou finalisté mistrovství světa. Mají neskutečné mužstvo a hrají perfektní fotbal. Možná je nakonec dobře, že hrajeme úvodní zápas se Skoty. Od toho se bude vše odvíjet. Pokud to zvládneme, šance tam bude. Ostatní soupeře to může dostat pod tlak,“ dodal sedmapadesátinásobný reprezentant.

I proti elitním soupeřům ale dle Poláka není moudré jen kopat zákopy. „Důležitá je soudržnost a týmovost. Musíme být hodně kompaktní, zavčas soupeře dostupovat. Zkrátka otravovat. Zároveň se ale nesmíme bát hrát, taky máme kvalitu. Je důležité nechat běhat i druhé mužstvo. Hra z bloku někdy může být čekání na popravu, jak to předvedli Turci proti Italům,“ odkázal na zahajovací duel turnaje, jež Squadra azzura opanovala 3:0.

Jan Polák (40 let)

Pozice: defenzivní záložník

Kariéra: Brno (1998-02), Slovan Liberec (2002-05), 1.FC Nuremberg (2005-07), RSC Anderlecht (2007-11), VfL Wolfsburg (2011-14), 1.FC Nuremberg (2014-16), Brno (2016-18), Prostějov (2018-20)

Zápasy za reprezentaci/góly: 57/7

Trofeje: vítěz belgické ligy (09/10), poháru a superpoháru (oba 08), německého poháru (06/07) a ME do jednadvaceti let (02)

Aktuální sílu italské reprezentace poznal i český výběr, kterému hráči z Apenin nadělili v předposledním přípravném klání čtyři branky. „Ten zápas se vůbec nepovedl. V ničem jsme se jim nedokázali vyrovnat. Generálka s Albánií už byla lepší. Nicméně na to, že takové zápasy mají být povinnost, to úplně optimální nebylo. Samozřejmě ale je jasné, že na EURU se hráči namotivují úplně jinak než proti některým slabším týmům,“ zdůraznil.

Letošní evropský šampionát je v lecčem odlišný. Nejen, že se kvůli pandemii koronaviru koná o rok později. Navíc jej hostí hned jedenáct zemí, a to třeba včetně Ázerbájdžánu. „Za mě je to úplný nesmysl. Je pěkné, že je to takové globálnější optikou toho, co se v dnešní době řeší. Ale pro hráče je to katastrofa. Turci teď musí letět z Říma do Baku. Zajímá mě, kdo na to přišel a jak si ti hráči mají v letadle odpočinout. Raději bych to nechal v jednom, dvou státech, jak to bylo,“ uzavřel bývalý středopolař.

JAROSLAV GALBA