„Větším rozdílem už to skončit ani nemohlo,“ líčila s úsměvem posila nováčka druhá ligy.

Po zápase musel sáhnout do kapsy, jelikož do klubové kasy zaplatil zápisné a taky něco za první dvě branky v líšeňském dresu. Teď doufá, že za případnou trefu v ligovém zápase už nic dávat nebude. „Vlastně nevím, jak to je. Ale za první gól jsem zaplatil, tak to stačí ne? To by si kluci mohli takhle pořád něco vymýšlet. (smích) Zeptám se Ondry Ševčíka, jenž má kasu s Bednou (Michal Bednář – pozn. red.),“ pravil pětadvacetiletý křídelník.

Do Líšně přišel na hostování do konce aktuálního ročníku z prvoligového Slovácka. „Na začátku sezony jsem dostal pár příležitostí, zahrál jsem si proti Spartě, kterou jsme u nich porazili 2:0, což byl super zážitek,“ zmínil.

Ve druhém kole naskočil ještě doma proti Českým Budějovicím, se kterými Slovácko prohrálo 0:2. Jenže pak se Vasiljev zranil a byl dva a půl měsíce mimo. „Potom jsem už moc příležitostí nedostával. Sice jsem si zahrál v poháru a dal gól, ale jinak toho moc nebylo,“ podotkl odchovanec Sigmy Olomouc.

Líšeň zaujala stylem hry

V zimní přípravě se chtěl porvat o sestavu, jenže Slovácko přivedlo několik posil. „Vycítil jsem, že bych na hřišti nedostával příliš prostoru, proto jsem se rozhodl pro hostování,“ vysvětlil Vasiljev.

Když se dozvěděl o zájmu Líšně, neváhal. „Věděl jsem o ní, protože se znám třeba s Honzou Hlavicou, Ondrou Ševčíkem či Jakubem Kučerou. Navíc jsem klub sledoval, jak si vedl ve druhé lize. Líbilo se mi, že hraje útočný, zábavný fotbal a že se pohybuje v horní polovině tabulky. To na mě udělalo dojem,“ řekl Vasiljev, který čtyři sezony hrával za Uničov Moravskoslezskou fotbalovou ligu a v létě 2017 přestoupil do Slovácka, ze kterého dvakrát hostoval ve Vítkovicích.

Rozšířil portfolio žádaných hráčů

Nyní je v Líšni a nové angažmá si pochvaluje ze dvou důvodů. „Za prvé: klub je v Brně, což je dobré, jelikož jste víc na očích, než kdybyste byli v menším městě. Za druhé je Líšeň skvělá adresa, protože hraje pohledný a dobrý fotbal,“ ozřejmil Vasiljev.

Ten hraje primárně na kraji zálohy, ale naskočit může i v útoku. „Očekáváme od něj přesně to, čím se prezentoval v utkání proti Interu. Je to tahový a rychlý hráč, který má zkušenosti. Rozšířil nám portfolio fotbalistů, na něž chceme stavět,“ poznamenal líšeňský kouč Milan Valachovič.

Vasiljev se k týmu připojil teprve na začátku minulého týdne. Času na sehrání s novými spoluhráči tedy nemá moc. „Jasně, je lepší absolvovat přípravu s klubem, se kterým budete sezonu hrát. Ale do Líšně jsem přišel ještě včas. Tři týdny jsou dle mě ideální. S kluky jsem před přátelákem pětkrát trénoval, takže jsem je poznal, což mi pak v zápase hodně pomohlo,“ sdělil křídelník.

Jasné cíle

Cíle do druhé poloviny sezony má jasné. „Za prvé chci pomoct týmu, aby Líšeň hrála pořád parádní fotbal a pohybovala se stále nahoře v tabulce. A když bude mančaft šlapat, věřím, že se bude dařit i mně. Tohle jde ruku v ruce,“ zmínil Vasiljev.

Pořád totiž plánuje, že se prosadí trvaleji do sestavy Slovácka. „Mám tam smlouvu na rok a půl, takže uvidím, co bude v létě. Ale takhle nyní nepřemýšlím. Teď se soustředím na Líšeň, aby se mi povedl tenhle půlrok,“ dodal Vasiljev.

Generálku sehraje Líšeň proti Chrudimi:



První jarní kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sehrají fotbalisté Líšně v neděli 8. března venku proti Hradci Králové. Předtím se ale ještě střetnou s Chrudimí na jejím trávníku v generálce. Utkání je naplánováno na sobotu 29. února od deseti hodin dopoledne.