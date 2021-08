Hned jejich první vzájemná zkušenost jako soupeřů byla pikantní. Lukáš Vít coby gólman výběru Staropramenu Praha vypálil v semifinále Superligy malého fotbalu do 23 let přes půl hřiště a brněnský brankář David Záleský lovil míč ze sítě. Z výhry 2:1 a nakonec i z českého titulu se ovšem radovali mladí Jihomoravané.

Zleva Lukáš Vít a David Záleský. | Foto: Deník/Jaroslav Kára

Teď se oba gólmani potkali znovu. V nominaci na mistrovství světa v malém fotbale do 23 let, které od čtvrtka hostí ukrajinský Kyjev. „Samozřejmě na ten gól přišla řeč, už v Boskovicích jsem po utkání šel na tribunu a podal jsem Lukášovi ruku, vymetl to výborně,“ uznal Záleský. „Můj gól byl prakticky k ničemu, mohl jsem Davidovi jen popřát, že vyhráli,“ doplnil Vít.