Teprve sedmnáctiletý Michal Ševčík, který fotbalově vyrůstal ve Fotbalové škole Třebíč, se poprvé prosadil za muže Zbrojovky Brno. Povedlo se mu to ve středečním přátelském zápase na stadionu Sigmy Olomouc. Jeho premiérový zásah navíc pomohl k výhře 2:0. Talentovaný fotbalista se představil i v sobotu na stadionu Jihlavy, kde odehrál první poločas. Jaké má další cíle kamarád Adama Hložka?

Odchovanec FŠ Třebíč Michal Ševčík v dresu brněnské Zbrojovky. | Foto: facebook Zbrojovky Brno

Běžela osmdesátá minuta utkání v Olomouci, třebíčský odchovanec byl na hřišti teprve dvacet minut a vybojoval rohový kop pro svůj celek. A pak to přišlo. Po několika odrazech se míč dostal k němu a on zachoval chladnou hlavu. „Nevěřil jsem tomu, jak se ke mně míč blížil. Pak jsem to jen uklidil a byl to úžasný pocit! Ale až ten gól bude ligový, bude to ještě lepší,“ usmívá se Michal Ševčík.