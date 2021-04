Pro uzavření jednotlivých soutěží je nutné odehrát víc než padesát procent všech zápasů. „S dohráním souhlasíme, a to především kvůli výběru postupujících a sestupujících týmů, který neproběhl už v loňském roce,“ uvedl Ondřej Luskač za SK Krumvíř, druhý celek krajského přeboru.

Aby se okleštěná sezona skutečně dohrála, znamená to na některých úrovních odehrát ještě i šest zápasů. V nejtěžší pozici je Moravskoslezská fotbalová liga, v níž některým týmům do stanovené hranice zbývá zvládnout ještě osm duelů.

A třetiligové kluby se na úterním zasedání usnesly, že začít je třeba nejpozději do 3. května. Soutěže totiž musí skončit nejpozději ke 30. červnu. „Hráli bychom i systémem středa a sobota. To by samozřejmě pro týmy, které nemají dostatečně široký kádr a jejich hráči k fotbalu mají ještě práci, bylo složitější. My ale nebudeme naříkat, protože chceme hrát,“ prohlásil vyškovský kouč a bývalý prvoligový obránce Jan Trousil, jehož tým v třetiligové tabulce okupuje třetí příčku.

Nejdůležitější informace a pravidla vydaná 2. března:

- prodloužené přestupní období do 14. května

- zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021

- soutěže budou restartovány dohrávkou podzimní části

- před restartem soutěže bude určena doba pro přípravu

- všechny soutěže skončí nejpozději 30. června

- je nutné odehrát víc než 50 procent všech utkání

- za odehraná utkání se považují i kontumace

- utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje

- v případě různého počtu odehraných utkání na konci ročníku se použije koeficient (přepočet bodů na zápas)

V současné době v kompletním složení mohou trénovat pouze hráči s profesionální smlouvou, podle Paulyho je ale možné, že od 12. dubna se do společné přípravy na hřišti zapojí i amatéři či mládež. „Dá se v téhle republice ještě něčemu věřit?“ usmál se kuřimský trenér René Wagner a pokračoval: „Samozřejmě chceme trénovat. Měli to za nějakých podmínek nechat pořád, protože mladí i dospělí fotbalisté přestali mít návyky, ztratili pravidelný režim. Čím dřív začneme, tím líp.“

Poslední tréninkové jednotky bez omezení absolvovali amatérští fotbalisté naposledy v polovině října minulého roku. Do začátku března někteří z nich pracovali aspoň v malých skupinách. „Hráči nám stále posílají údaje, co odběhali. Jenže takhle dlouhodobé individuální plány nejsou dobré ani u profesionálů, natož u amatérů, kteří k nim přistupují každý trochu po svém. Myslím si, že mezi hráči budou velké rozdíly v kondici a připravenosti,“ poznamenal Wagner.

A jak dlouhý čas by měli fotbalisté na přípravu před znovuzahájením soutěží? Třetiligové kluby se dohodly na jedenadvaceti dnech. „Jestli se začne, uděláme všechno pro to, abychom se dostali co nejdřív do takové formy, že budeme konkurenceschopní,“ podotkl Trousil.

V MSFL v takovém případě přece jen vznikne zásadní nerovnost. Rezervní týmy prvoligových klubů se připravují v kompletním složení bez přerušení, protože jejich hráči mají profesionální smlouvu. „Taková mužstva budou stoprocentně ve výhodě, protože jsou od ledna spolu furt na hřišti, mají za sebou tři měsíce společného trénování a můžou dělat různá herní cvičení. V tom jsme teď znevýhodnění, ale na to nehledíme a chceme, aby soutěž začala,“ zdůraznil Trousil.

Touha naskočit do soutěžních utkáních v klubech převládá. „Nám v krajském přeboru je víceméně jedno, jak dlouhá příprava bude. Podmínky budou pro všechny stejné, hlavně ať se hraje,“ dodal Wagner.