Mohou jen překvapit

Ve stejný čas má výkop i další zajímavý duel. Na hřiště brněnského Startu totiž zavítá prvoligový Zlín. „Pro nás je to historický zápas, protože mužstvo z nejvyšší soutěže nikdy na Startu nehrálo. Těší se na to celý kádr, vedení i fanoušci, je to pro nás velká událost,“ nastínil předseda Startu Roman Procházka.

Přestože divizní Start je proti Zlínu velký outsider, zbraně rozhodně neskládá. „Záleží na tom, v jakém složení soupeř přijede a jak k zápasu přistoupí. Ale my budeme bojovat a zkusíme potěšit diváky,“ slíbil Procházka.

Brněnský celek pro příznivce připravil i doprovodný program a montovanou tribunou ojediněle navýšil kapacitu stadionu. „Pamatuju si ještě pohárové zápasy z mého angažmá v Bystrci, kde jsme hráli proti Slavii i Spartě, a vím, že jsou to specifická utkání. Rozdíl v soutěžích se totiž často maže a slabší tým se snaží vytáhnout proti tomu silnějšímu,“ doplnil předseda.

Do akce dnes půjdou i oba druholigové jihomoravské celky, Líšeň hraje v Hlučíně, Vyškov zase ve Všechovicích. Divizní Tasovice pak zkusí zaskočit prostějovského favorita.

2. kolo MOL Cupu

Středa 14. 9., 16:30:

Hlučín – Líšeň

Rosice – Zbrojovka

Start Brno – Zlín

Tasovice – Prostějov

Všechovice – Vyškov



Středa 21. 9., 16.30:

Bzenec – Karviná