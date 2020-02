Všichni už počítali s jeho odchodem, odchovanec Zbrojovky Ondřej Vaněk nakonec ale přeci jen zůstane doma. Devětadvacetiletý záložník v Brně podepsal smlouvu do června 2022.

Fotbalista Ondřej Vaněk. | Foto: Deník / Attila Racek

„Brno mám v srdci a jsem tady doma, to rozhodlo. Jsem rád, že to je na delší dobu. Další budoucnost teď spojím se Zbrojovkou. Klub patří do ligy a doufám, že k tomu dokážu pomoci a všichni společně tam Zbrojovku dotáhneme,“ řekl pro klubový web Vaněk.