V loňském ročníku Ligy mistrů malého fotbalu se podařilo českému zástupci dosáhnout na nejlepší umístění v historii této soutěže. Pražský klub G.I.C La Plate de Cünde totiž v Černé Hoře skončil čtvrtý. O další vylepšení českého výsledku se pokusí BKMK Brno a Ostravský Zábřeh v rumunském městě Oradea, kde Liga mistrů ve středu odstartuje a vyvrcholí v sobotu večer.

Vítězové Českého národního poháru v malém fotbale z BKMK Brno. | Foto: Ondřej Kutaš

Větší zkušenosti s touto soutěží mají hráči BKMK Brno, úřadující vítězové Českého národního poháru. „Už cítíme, že máme věk na to, abychom něco urvali. Nevíme, zda takhle budeme pokračovat ještě další sezonu nebo dvě, konec se blíží. Jara (Bobčík, prezident BKMK Brno – pozn. red.) nám poskytl veškerý servis, chceme mu to vrátit medailí,“ nechal se slyšet trenér brněnského celku Patrik Levčík. „Samozřejmě se chceme dostat do soboty. Už nějaký rok na Ligu mistrů jezdíme a ještě jsme se nedostali na bednu. Doufám, že tentokrát úspěch přijde,“ doplnil.

Podruhé míří na Ligu mistrů Ostravský Zábřeh, který se jinak pravidelně zúčastňoval druhého evropského klání, jímž je EMF EUROCUP. „Myslím, že nás v Lize mistrů nemá co zaskočit, evropské soutěže hrajeme pravidelně každý rok a neberu nic jiného než vítězství. Ani to jinak neumím,“ prohlásil předseda ostravského klubu René Bulař. „Pokud to bude jako na Českém národním poháru, kdy dva zápasy ve skupině prohrajeme a pak půjdeme až do finále, tak proč ne? Zase si vybereme těžší cestu v play-off,“ usmál se Bulař.

BKMK Brno vstoupí do turnaje ve městě Oradea ve středu od pěti hodin odpoledne duelem s týmem ABC Soccer Sixes z Velké Británie. Ve tříčlenné skupině G pak ve čtvrtek od čtyř nastoupí proti celku TO-DAY Hydrokres Prešov ze Slovenska. „Slováky si vybavuji, už jsme s nimi hráli, jsou celkem šikovní. Se Slováky je to horší v tom, že nás znají a dokážou se líp připravit takticky. Důležité je ve tříčlenné skupině chytnout začátek, ať nemusíme nic měnit po nevydařeném zápase, to by bylo složité. Snad naskočíme na vítěznou vlnu a zastavíme se až v sobotu,“ doufal Levčík, který kvůli zranění stále zůstává jen na lavičce jako kouč.

Zranění nepustí do hry ani Bohumíra Doubravského a Tomáše Pospiše, David Macko je na svatební cestě. „To jsou největší ztráty a samozřejmě budou cítit, přesto myslím, že sestavu máme kvalitní, jinak jedou všichni, kdo byli na Českém národním poháru. Jen počet lidi v realizačním týmu je skoro stejný jako počet hráčů,“ trpce se pousmál Levčík, jemuž budou s koučováním pomáhat rovněž zraněný Stanislav Lerch a právě Doubravský.

Zkušený brněnský tým má však ve svém středu světové šampiony Ondřeje Paděru, Michala Saláka nebo mistra světa do 23 let Tomáše Jelínka. „Hru máme postavenou na zkušenostech včetně hry s gólmanem. Může nás nepříjemně zaskočit snad jen úzké hřiště, kde by se nedalo hrát s gólmanem, jako to bylo jednou v Maďarsku, tam není moc prostor něco vymýšlet, tím bychom přišli o naši velkou výhodu. Snažíme se hrát zodpovědně zezadu, což se nám osvědčilo na Českém národním poháru, kde jsme dostali jen tři góly,“ řekl Levčík.

V mezinárodní konfrontaci často uspějí týmy, které zachovají chladnou hlavu, což si uvědomují i čeští vyslanci. „Disciplína bude důležitá, v Evropě potkáme různé národnosti, někteří hráči mají horké hlavy a většinou to bývá vyhrocené, rozhodčím se ne vždy podaří utkání ukočírovat a pak je z toho holomajzna, ale porveme se tím,“ dodal brněnský kouč.

Ostravský Zábřeh zahájí Ligu mistrů ve středu od pěti hodin odpoledne se srbským celkem Gradska Pivnica Novi Sad, ve čtvrtek v poledne narazí na tým Firma ZK Grzybowice Zabrze z Polska a od šesti hodin večer uzavře skupinu D proti SZPCDSE-ECECE z Maďarska. „Moc o soupeřích nevíme, zatím jsem se na žádné streamy nedíval, maximálně zjistím, jak na tom byli v tabulce své soutěže, ale když neuvidím jejich hru, nic mi umístění neřekne,“ poznamenal Bulař, který necestuje do Rumunska poprvé. „Nejsou to ani dobré, ani špatné vzpomínky, veskrze zajímavé. Když tak činitelé z evropské federace rozhodli, nemůžeme si vybrat nic jiného. Na turnaj se těšíme,“ pronesl.

Stříbrný celek Českého národního poháru vyslal do Rumunska kvalitní sestavu. „Jedeme prakticky ve stejném složení jako v Ostravě, pouze jeden zraněný nám vypadl a nahradil ho jiný, který se po zranění vrátil. Mám to nejsilnější, co mohu poskládat,“ přiblížil.

Ostravský Zábřeh zdobí stabilní výkony v domácích i mezinárodních soutěžích a hlavně početní fanoušci. „Máme sice zkušenosti, ale tým pořád omlazujeme, takže si nemyslím, že by tohle měl být náš vrchol. Chceme pokračovat v dosavadních výsledcích a i v dalších letech se pravidelně umísťovat vysoko v Českém národním poháru a jezdit do Evropy,“ prohlásil předseda klubu.