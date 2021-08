Při zápasech sice stojí až na kraji reprezentační střídačky, ale bez jeho práce by se národní tým do 23 let v malém fotbale neobešel. Kustod českého týmu Petr Dům se každodenně stará o pohodlí mužstva, které v ukrajinském Kyjevě bojuje o cenné kovy na mistrovství světa.

Kustod českého národního týmu do 23 let Petr Dům. | Foto: Deník/Jaroslav Kára

Poprvé se objevil na mistrovství Evropy v roce 2017 v Brně, tehdy jako host svého bratrance, generálního manažera národního týmu do 23 let Petra Brejly. „Přijel jsem tam za Petrem a atmosféra i lidi mě chytli. Hned jsem věděl, že by mě bavilo se okolo toho motat,“ popisuje Dům.