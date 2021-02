Podle dostupných záběrů právem a Hanáci zvítězili 1:0. „Co na tom mám říct? Nebaví mě to. Je to několikátý zápas po sobě, co nám VAR rozhodl utkání,“ soukal ze sebe brněnský kapitán Pavel Dreksa.

Od začátku jarní části FORTUNA:LIGY takřka v každém střetnutí Zbrojovky dochází ke sporným momentům v pokutovém území. Před týdnem video neuznalo gól domácího záložníka Damiána Bariše do sítě Zlína, což znamenalo bezbrankovou remízu.

V duelu dvacátého kola zasahoval videorozhodčí opět. „Prý to ofsajd nebyl, ale to jsou prostě takové nuance, rozhodující momenty, které sudí může rozhodnout na jednu nebo na druhou stranu a furt je to proti nám. Je to samozřejmě ubíjející. Když chodíš každý den do práce a šéf tě tepe, chodí se tam blbě. Asi tak se cítím,“ prohlásil stoper Zbrojovky.

Jenže v tomto zápase nepoškodilo Brňany video, nýbrž nesklapnutá ofsajdová past. V 92. minutě v blízkosti půlicí čáry zůstal o krok pozadu brněnský obránce Jakub Šural a na gólmana Martina Šustra se řítila domácí dvojice.

Pablo González patrně v ofsajdu byl, ale míč uzmul Chytil, udělal brankáři kličku a zavěsil. „Dobře, že mi to Pablo nechal. Když jsem to viděl na videu, jeho postavení bylo spornější. Křikl jsem si na něj. On si pak volal zpátky o přihrávku, ale vzpomněl jsem si na zápas se Spartou, kdy jsem vymýšlel místo zakončení patičku a byla to blbost. Řekl jsem si, že budu hrát sám. Jsem rád, že to nakonec vyšlo,“ radoval se Chytil.

SK Sigma Olomouc – FC Zbrojovka Brno 1:0 (0:0)

Branka: 90.+2 Chytil. Rozhodčí: Proske – Paták, Leška – Lerch (video). ŽK: Mihalík - Dreksa, Pachlopník.

Olomouc: Mandous – Látal (77. Zahradníček), Poulolo, Beneš, Zmrzlý – Sladký, Breite (64. Nešpor) – Hála (64. Mihalík), Pablo, Daněk (77. Yunis, 85. Hubník) – Chytil. Trenér: Radoslav Látal.

Brno: Šustr – Pernica, Dreksa, Šural – Štěpanovský (74. Záhumenský), Sedlák, Vaněk (86. Hlavica), Bariš (67. Pachlopník), Moravec – Růsek, Hladík (67. Přichystal). Trenér: Richard Dostálek.

Velký podíl na vstřelené brance měl zkušený olomoucký zadák Roman Hubník, který naskočil až na posledních pět minut do útoku místo Jakuba Yunise, který otřesený střídal po tvrdém střetu s Luďkem Pernicou.

Český reprezentant Hubník vyhrál důležitý hlavičkový duel s Dreksou a posunul míč k Chytilovi. „Mohl jsem souboj s Hubem vyhrát. Neměl jsem vůbec ponětí, jestli to je ofsajd, situaci jsem neviděl a upřímně se na ni ani koukat nebudu,“ hlesl kapitán.

Brněnský celek měl především v první půli víc ze hry i velké šance, ale trestuhodná chyba v nastavení jej stála aspoň bod. „Když dostanete gól v 92. minutě, nemůže to být veselé. Přijeli jsme sem bodovat, odjíždíme zklamaní a smutní. Všechny situace jsme zvládli, jen poslední ne a soupeř nás za to ztrestal. Musíme řešit, proč jsme ji nezvládli, to znamená naše postavení a souboj stopera s jejich hráčem. Tam vznikla chyba,“ uvedl brněnský kouč Richard Dostálek.

Sigma dala už v úvodu utkání branku po střele Kryštofa Daňka, jenže tu sudí oprávněně neuznal pro ofsajd. V závěru se přece jen dočkala. „Jsme za tři body moc rádi. Už od začátku týdne jsem hráčům říkal, že zápas musíme zvládnout vítězně jakkoli. Ať gólem v první, nebo v poslední minutě. Když to dopadne takhle, jsou to krásné chvíle, ale dovedu se vcítit i do Brňáků, kteří odjíždějí s prázdnou,“ pronesl olomoucký kouč Radoslav Látal.

Zbrojovka zůstala v prvoligové tabulce patnáctá, od poslední osmnácté Opavy už ji dělí pouhé dva body.