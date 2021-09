„S klukama jsme se ale bavili, že extra nevnímáme, jestli jde o Spartu nebo Vlašim. Těšíme se spíš na lidi, že přijdou,“ řekl Silný.

Máte za sebou přípravné duely s prvoligovými celky. Už tedy nejde pro vás o takový svátek?

Pořád je to Sparta, což každopádně vnímáme, ale spíš se opravdu těšíme na podporu našich fanoušků a na atmosféru.

Jakou ji očekáváte?

Tu nejlepší, jaká na našem stadionu kdy byla. Protože vyprodáno jsem v Líšni ještě nezažil. Tuším, že ani na derby se Zbrojovkou plno nebylo.

Jak moc a jak dlouho se v kabině řeší zápas se Spartou?

Dá se říct, že vlastně hned po losu jsme se o tom bavili. I když pak jsme se soustředili jen na ligu, až po zápase s Chrudimí (sobotní výhra 2:0 – pozn. red.) jsme se na Spartu začali připravovat.

Neměli jste ji ale v hlavách už o víkendu?

Je pravda, že zápas se nám v Chrudimi moc nepovedl. Je to možné, ale za sebe jsem to tak nevnímal. Chtěl jsem vyhrát, i když třeba se člověk podvědomě šetří a ví, že ho čeká náročný týden. Určitě jsme tam ale nejeli s tím, že už se soustředíme na Spartu.

Máte přehled, kolik je v líšeňské kabině fanoušků Sparty?

Myslím, že tam není nějaký fanatik. Určitě se najdou kluci, kteří Spartě přejí, ale asi ne nijak výrazně.

Co vy osobně?

Když se dívám na zápasy, fandím hlavně dobrému fotbalu. Nejsem takový fanatik, že bych měl klub, za který bych položil srdce.

Před čtrnácti lety tehdy divizní Líšeň vyřadila z poháru Slavii. Vnímáte to?

Určitě jsem si všiml, že lidi říkali: Porazili jsme Slavii, proč ne Spartu. O tom zápase se mluvilo hned po losu. Je to připomínané, ale půjde o úplně jiný zápas.

Hlavní rozdíl je, že jste v profesionální soutěži. Jakou máte šanci?

Pořád si stojím za tím, že můžeme hrát s každým. S námi je to specifické, na našem hřišti se každému soupeři hraje blbě, i proto věřím, že zápas můžeme vyhrát a nejdeme do něj odevzdaní.

Vám se momentálně daří, když jste se trefil potřetí v řadě. Má to nějaký důvod?

Obecně mívám často takové série, že když dám jeden gól, tak ze mě možná spadne nějaký menší stres a víc si věřím. Teď se mi na víc zlepšila i ruka a všechno je na dobré cestě.

Jak byste si cenil v kariéře gólu proti Spartě?

Znovu říkám, je to Sparta a určitě by byl jeden z těch důležitějších, kdyby byl postupový. Pokud prohrajeme, šlo by o gól jako každý jiný.

Sparta vás prý kontaktovala po vyloučení za zpacifikování fanouška v brněnském derby. Proč?

Dá se říct, že to bylo na popud pana trenéra Vrby. Chtěl mi říct, že za mnou stojí a že je super, jak jsem se zachoval a věří, že mi trest odpustí.

Mluvil jste přímo s koučem Vrbou?

Ne, volali mi zástupci klubu, ale v té době jsem nebral telefony. Pak mi dali vědět ze sekretariátu, že mi tohle vzkazuje.

Zanechalo to ve vás nějaký dojem, se kterým teď půjdete do zápasu?

Určitě jo. Klobouk dolů, že se Sparta sama ozvala a udělala takové gesto. Samozřejmě mě potěšilo a mám k ní od toho momentu sympatie.

O nabídku angažmá se ale tedy nejednalo?

Ne, ale třeba přijde teď po zápase, pokud se bude dařit. (usmál se)