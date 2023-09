Líšeň se v Hlinsku nadřela, v prodloužení i prohrávala. Nakonec ale slaví postup

Měl to být snadný postup, nakonec se ale líšeňští fotbalisté pořádně zapotili. Středeční utkání druhého kola MOL Cupu na hřišti Hlinska doputovalo až do prodloužení, v něm se navíc divizní celek ujal vedení. Brněnský tým ale následně zabral, vývoj zápasu obrátil a po výhře 2:1 míří do další fáze.