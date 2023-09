V roce 2007 stál v líšeňské bráně u památného zápasu. Sice třikrát inkasoval, Brňané ale ve třetím kole poháru nadělili pražské Slavii čtyři góly a slavili senzační výhru. Nyní je Tomáš Sedmidubský v Líšni trenérem gólmanů, které připravuje na další velký zápas – Jihomoravané totiž ve středu v MOL Cupu vyzvou mistrovskou Spartu. Jediným mínusem je, že za Pražany kvůli disciplinárnímu trestu nemůže nastoupit odchovanec Zbrojovky Ladislav Krejčí. „To, co se dělo v derby, byla ostuda fotbalu,“ říká Sedmidubský.

Tomáš Sedmidubský (nalevo) plní v Líšni roli trenéra gólmanů. | Foto: SK Líšeň

Sám se v posledních dnech snažil nachystat líšeňské gólmany na středeční velký zápas, na nedělní pražské derby si ale Sedmidubský čas našel. Podívaná plná faulů, strkanic, kontroverzí a hádek se mu rozhodně nelíbila. „Za mě je to ostuda fotbalu. Stejně jako byla ostuda opakování losování MOL Cupu, tak i tohle, ať se pak nikdo nediví, že nás lidé mají za blbce,“ kroutí hlavou čtyřicetiletý bývalý brankář.

Podle něj vznikl problém u sudího, kterému se vypjaté utkání vymklo z rukou. „Rozhodčí derby nezvládl, kdyby tam byl Dalibor Černý nebo Miroslav Zelinka, tak by si všechny tak srovnali, že by to takhle nikdy nedopadlo. Szikszay byl od začátku utkání jako bonbon, na který se neustále slétávaly vosy, a pokračovalo to celý zápas,“ podotýká Sedmidubský.

V úterý disciplinární komise za nepřiměřené chování vynesla tresty. Slávistický Jan Bořil dostal trest na čtyři zápasy, Krejčí na dva. „Dva zápasy za takovéhle tahání se, kdy se skoro rvali, je prostě málo. Kdyby to byli hráči třeba Karviné a Olomouci, tak dostanou trest na šest a tři utkání. Bylo to vyhecované, ale pořád jsou to profíci, kteří mají být vzor pro všechny a derby má být oslava fotbalu,“ pokračuje člen líšeňského realizačního kádru.

Rosický rodák Krejčí, který osm let oblékal dres Zbrojovky, tak zmešká středeční pohárové utkání v Líšni a sobotní šlágr s Plzní. „Je to škoda, Krejča je místní, má i vazby na některé naše hráče. Osobně si ale myslím, že by ani tak nehrál, maximálně by naskočil na dvacet minut v závěru, kdyby ho Sparta potřebovala na standardní situace, kde on vládne,“ nastiňuje Sedmidubský.

Ten se snažil co nejlépe připravit líšeňské gólmany na středeční svátek. Měl jim co předat, v roce 2007 byl totiž členem líšeňského mužstva, které hrálo divizi a v poháru senzačně skolilo Slavii. „V úterý jsme se o tom zrovna bavili s Petrem Pechou (asistentem trenéra v Líšni – pozn. red.), který také v tom utkání hrál, a shodli jsme se, že tehdy to byl dost podobný scénář, protože Slavia těsně před pohárovým duelem též hrála derby se Spartou, ve kterém zvítězila,“ poznamenává.

Sedmidubský přitom o velké pohárové utkání málem přišel, nakonec ale v bráně nechyběl. „Žili jsme tím zápasem už tři týdny dopředu, divizní duely nám byly úplně ukradené. Měl jsem tehdy zlomenou ruku, ale tak moc jsem chtěl chytat, že jsem se připravoval o to víc,“ rekapituluje.

Líšeň bude outsiderem i nyní, od slavné výhry proti Slavii ale udělala velký posun a patří mezi přední druholigové týmy. „Je to trošku jiná situace, přece jen jsme byli většími outsidery, protože jsme hráli divizi, naše výhra byla úplný nesmysl. Nyní je Sparta taky favorit, o tom žádná, ale pořád už jsme o dvě soutěže výš a máme kluky, kteří třeba pošilhávají po angažmá v první lize,“ upozorňuje Sedmidubský.

Co se podle něj musí stát, aby Brňané proti elitnímu týmu uspěli i tentokrát? „Musí vše vyjít nadstandardně a soupeři něco naopak nevyjít. Záleží, jak se kluci vyspí, jak k tomu přistoupí, Sparta nás asi úplně nepodcení. Je potřeba mít čistou hlavu a pak se může stát cokoliv, gólmanům jsem říkal, ať si utkání hlavně užijí, protože z něj mohou vyjít jen jako vítězové,“ dodává.