Takový zájem nečekal ani on sám. Kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí dorazil v sobotu do rodných Rosic, aby podpořil své bývalé spoluhráče ve třetiligovém utkání proti Frýdku-Místku, s sebou přivezl i pohár pro vítěze FORTUNA:LIGY. Na podpis či fotku se čtyřiadvacetiletým reprezentantem se stála dlouhá fronta, dorazili za ním i fanoušci z Prahy.

Ladislava Krejčího v rodných Rosicích přivítal potlesk, pak se dlouze podepisoval a fotil. | Video: Jakub Tručka

Minulý víkend oslavil mistrovský titul, přebral i cenu pro nejlepšího fotbalistu nejvyšší soutěže za uplynulý ročník. V sobotu už se Krejčí ukázal v Rosicích, kde začala jeho kariéra, a nyní si zde pár dní odpočine před reprezentačním srazem, na který byl v pátek nominován trenérem Jaroslavem Šilhavým.

Už při příchodu na stadion Krejčího uvítal potlesk, následně se téměř hodinu ochotně podepisoval a fotil s fanoušky. Na opozdilce si našel čas ještě i o poločasové přestávce. „Že je tady tolik lidí, je hezké. Čekal jsem teda spíš, že přijedou jen lidi z Brna a okolí, ale dorazili za mnou i Pražané, vážím si toho, že si každý udělal cestu,“ těšilo stopera.

Z balkónku pak sledoval duel mezi Rosicemi a Frýdkem-Místkem, který vítěze nenašel, oba celky si rozdělily body za remízu 1:1. „Moc dobře vím, že podobná akce, kdy přijedu s pohárem do rodného města, může být jednou za život. Takhle jsem to i bral a jsem rád, že se to tady uspořádalo,“ dodal Krejčí.