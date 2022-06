Je to pro mě něco úplně nového, protože každou letní pauzu jsem vždy trávil odpočinkem a celkově bylo více volna. Moc mi to ale nevadí, spíš naopak. Vím totiž, že kdybych nebyl povolaný do reprezentace, tak mám individuální plán, který musím dodržovat. A každý fotbalista řekne, že je lepší trénovat v partě, než se kondičně připravovat sám někde po lesích.

Měl jste po konci druholigové sezony pár dnů volna, než jste se připojil k reprezentaci?

Pár dnů jsem volno měl, ale pak už jsem musel dodržovat kondiční plán, abych byl připravený na sraz dvacítky.

Ve Zbrojovce působíte od roku 2017, máte proto radost, když si s reprezentací můžete zahrát domácí zápasy na brněnských stadionech?

Třeba v Líšni jsem doteď byl vždy členem hostujícího týmu, takže byla příjemná změna nastoupit tam jako domácí hráč. Bylo to trochu něco jiného, ale především to bylo fajn.

Máte velkou motivaci se proti Andoře ukázat před domácím publikem?

Právě proto, že hrajeme doma v Brně, tak si chci utkání i trochu užít a především vyhrát. Ale jinak mám stejnou motivaci v každém zápase.

Berete zápas jako možnost ukázat se trenérovi, aby s vámi počítal i do zářijové baráže?

Určitě bych si to přál. Budu se snažit hrát co nejlépe, abych měl šanci se dostat do základní sestavy i v dalších zápasech.

Sledoval jste v poslední době přestupové spekulace, které byly spojované s vaším jménem?

První zprávy ohledně těchto spekulací vyšly na povrch ve dnech, kdy jsem byl na dovolené. Takže jsem se nejdřív snažil novinky příliš nevnímat a užít si volno. Samozřejmě se to pak ke mně dostalo víc, teď se ale soustředím pouze na zápas s Andorrou a následně na začátek letní přípravy ve Zbrojovce.

Mluvilo se především o zájmu pražské Sparty, došlo k nějakému kontaktu s letenským týmem?

Upřímně jsem o jejich zájmu nic moc nevěděl a ani jsem se po tom nějak nepídil. Soustředím se nyní pouze na Zbrojovku a sám nevím, co bude.

Když navíc Sparta před pár dny přivedla z Olomouce Kryštofa Daňka, který je typologicky podobným hráčem, jakým jste vy, dá se to chápat tak, že má tuhle pozici do budoucích měsíců vyřešenou?

Určitě se to tak dá chápat. Ale nejsou žádná psaná pravidla a nikdo neví, co bude.

Vnímáte to tak, že po postupu do první ligy je pro vás lepší variantou strávit ještě nějaký čas ve Zbrojovce Brno, kde už máte vybudovanou jistou pozici?

Může to tak být.

V kádru reprezentační jedenadvacítky je s vámi i Daniel Fila, který před rokem odešel ze Zbrojovky do Mladé Boleslavi, v dalším přestupovém období ho koupila Slavia Praha. Je na něm poznat, že mu pomohl přestup do většího klubu?

Každý ligový start ho určitě posouvá dopředu. Naposled jsme spolu hráli, než jsem před dvěma lety odešel na hostování do Jihlavy. A od té doby fotbalově obrovsky vyrostl, hraje se mi s ním na tréninku skvěle.

S trenérem Zbrojovky Richardem Dostálkem jste už řešil termín vašeho nástupu do přípravy, kdy se tedy k týmu připojíte?

Společně s obráncem Lukášem Endlem jsme dostali možnost se připojit k týmu až o pár dní později kvůli reprezentačním povinnostem. Ale už teď vím, že chci přípravu začínat v termínu jako všichni ostatní, aby vše bylo na první ligu připraveno, jak má být.

Jakub Tručka