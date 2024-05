Na prvním místě Sparta. A na druhém? Taky Sparta! Jak k něčemu takovému mohlo dojít? Velmi jednoduše. Na finálovém turnaji Poháru mládeže FAČR Planeo Cup se v Lázních Bohdaneč sešly Sparta Praha a Sparta Brno, oba celky se nakonec popraly o vítězství. Velký úspěch si odvezly děti z brněnského klubu, které předstihly i slavnou pražskou jmenovkyni a v kategorii do devíti let vybojovaly zlaté medaile.

Turnaj Planeo Cup ovládli v kategorii do devíti let fotbalisté Sparty Brno. Za sebou nechali pražskou Spartu i Sigmu Olomouc. | Foto: Josef Štěpán

Finálový turnaj hostil stadion v Lázních Bohdaneč, kde se na konci minulého století hrála i nejvyšší soutěž.

Devítiletým klučíkům ze Sparty Brno se na turnaji dařilo bravurně. Největšími favority na prvenství sice před startem nebyli, nenašli však jediného přemožitele, jen ve dvou případech remizovali.

„Na turnaj jsme se připravovali celé jaro, byl to pro nás vrchol sezony a opravdu se nám povedl na jedničku. Naše hra byla od začátku až do konce odpracovaná, kluci v každém zápase nechali všechno. Bylo vidět, že si jdou za vítězstvím, to je potom radost s nimi pracovat,“ pochvaloval si trenér vítězů Luděk Potáček.

Po vítězných zápasech i po skončení turnaje si tak mládežníci z brněnského celku mohli zakřičet vítězný pokřik, který přesně symbolizoval jejich cestu k prvenství. „My jsme malí Sparťánci, hrajem fotbal jak draci. Ničeho se nebojíme, každého hned porazíme,“ notovali si.

Vydřená záchrana i potenciál k návratu do špičky. Líšeň ale potřebuje doplnění

Kromě zlatých medailí si však mladí fotbalisté Sparty Brno odvezli i nezapomenutelné zážitky. Na finálovém turnaji se setkali například s Janem Kollerem, Tomášem Skuhravým nebo Tomášem Poštolkou, v roli trenérů ostatních týmů mohli sledovat bývalé ligové fotbalisty Jiřího Nováka a Admira Ljevakoviče nebo nedávného reprezentanta Tomáše Hořavu.

Vítězstvím v kategorii do devíti let tak klučíci ze Sparty Brno napodobili své o dva roky starší klubové parťáky, kteří loni ovládli kategorii U11. Druhé místo si z Lázní Bohdaneč odvezla pražská Sparta, třetí skončila Sigma Olomouc.