Příští rok mladého obránce brněnské Sparty nepustí na kemp věkový limit. „Bude mi hodně smutno, líbí se mi tady. Už první ročník mě hodně zaujal a od té doby jezdím pravidelně,“ líčí Hospodar.

Za osm ročníků v Rosicích získal spoustu kamarádů i dovedností. „Jsou tady výborní trenéři a skvělý kolektiv kluků. Jezdí sem hráči z dobrých týmů, tréninky mají vysokou úroveň. Naučím se tady hodně nových věcí, už i taktických,“ popisuje mladík.

Jeho vývoj sledují také pravidelní trenéři na kempu. „Za dobu, co ho znám, udělal velký skok, hodně se vytáhl, zhubl. Říkal jsem mu, že musí zapracovat na převzetí balonu do prostoru a v rychlosti, je na něm vidět pokrok. Už má jinačí přístup než dřív, je to rozumný kluk,“ hlásí jeden z koučů Jiří Šrámek, jenž je v Rosicích popáté.

Fotbalový kemp Petra Švancary:

-desátý ročník kempu

-už druhý rok jsou tři turnusy

-kapacita jednoho je 70 dětí

-vedle klasického fotbalu hrají děti plážový fotbal, stolní tenis, regenerují ve vířivce či při masážích, učí se angličtinu

-první turnus navštívili bývalí hráči Zbrojovky Petr Švancara, Richard Dostálek, Zdeněk Valnoha, Patrik Siegl, Ladislav Krejčí a herec Václav Svoboda

Běžně trénuje líšeňské dorostence, v Rosicích má na povel mladší fotbalisty. „Odpočinu si u nich. Většina sem jezdí, protože se chtějí něco naučit. Nejvíc na ně platí, když jim ukážeme, co mají dělat. Kdybych pět minut mluvil, nevydrží mě poslouchat,“ upozorňuje Šrámek.

Tréninky na kempu v Rosicích považuje za přínosnější, protože každý kouč má skupinu nanejvýš dvanácti dětí. „Můžeme se jim detailně věnovat, na rozdíl od klubu, kde trénuje třeba dvacet kluků. Nejvíc nás potěší, když si děti z kempu něco odnesou, naučí se třeba jednu kličku nebo správně přihrát do prostoru,“ povídá Šrámek.

Mezi nováčky patří například osmiletý Štěpán Chrubasík, který přijel na kemp poprvé až z Dobré u Frýdku-Místku. „Je to tady skvělé, naučil jsem se kličky. Kromě fotbalu taky hrajeme ping-pong, plážák, učíme se anglicky i opékáme špekáčky. Chci přijet zase,“ má jasno.

Přitom po rozšíření koronavirové pandemie a následných vládních opatřeních hrozilo, že se fotbalové kempy zruší. „Když na začátku května epidemiolog Maďar říkal, že tábory budou možná až do srpna, začal jsem trochu pochybovat. Do poslední chvíle jsem však věřil, že všechno klapne. Jsem rád, že kemp jede bez větších omezení, i když samozřejmě dbáme na hygienická opatření. Při příjezdu jsme děti změřili teploměrem, letos máme i dvě zdravotnice místo jedné. Koupaliště jsme raději nahradili kinem,“ přibližuje hlavní organizátor kempu Petr Čejka.

Minulý rok pro velký zájem otevřel třetí turnus, stejný počet jich je i letos. Druhý i třetí zaplnila maximální kapacita sedmdesáti dětí, na prvním jich je třiapadesát. „Také letos byl zájem obrovský. Jsem přesvědčený, že kdyby se na dva a půl měsíce kvůli pandemii nezastavily přihlášky, určitě do konce dubna vyprodáme i první turnus. Na druhý a třetí jsme bohužel museli děti i odmítat. Chceme, aby měl kemp určitou kvalitu, proto je sedmdesát účastníků strop,“ sděluje Čejka.