O čem, že je řeč? Ještě na jaře hrál Jan Šteigl druhou ligu za Líšeň, kde hostoval z Prostějova. V létě se mohla zápůjčka změnit v trvalý přestup. „Původně jsem byl s Prostějovem domluvený, že bych zůstal v Líšni, která o mě měla zájem. Ztroskotalo to ale na tom, že Prostějov nechtěl snížit cenu. Když už na to přistoupili, tak Líšeň měla uzavřený kádr. Z toho jsem byl trochu naštvaný,“ přiznal.

V přípravě Prostějova pod tehdejším trenérem Jiřím Jarošíkem mnoho prostoru nedostal. „Dozvěděl jsem se, že to na základ není a takové věci. Bohužel v profesionálním fotbale není všechno tak čisté, jak to vypadá. V Prostějově jsem měl smlouvu na rok a vlastně jsem si to tam mohl ještě dohrát, nebo bojovat o místo. Nakonec jsem se však rozhodl, že půjdu jinou cestou,“ doplnil mladík, který se přihlásil k policii a novou kariéru se pokusí rozjet tam.

Šteigl byl z profesionálního fotbalu otrávený, proto přišel v létě domů do Čechovic. „Nelíbí se mi, jak je v Česku fotbal vedený. Jak to tady funguje. Už to nechci zažívat. Vrátil jsem se s tím, že budu hrát jenom pro radost a pro zábavu. To se mi v Čechovicích splnilo. Že se nám takhle daří, to je jenom plus. A jestli jsem k tomu nějak pomohl i já, tak je to další bonus,“ vykládá skromně.

Líšeň nevyšla, tak Šteigl pálí v Čechovicích. Profifotbal není čistý, říká

Není sporu o tom, že jeho jednadvacet branek má na pobytu Čechovic na výsluní naprosto zásadní podíl. Jen pro ilustraci o jaký výkon jde. Šteigl vynechal první zápas s Beňovem, takže odehrál jedenáct utkání. To dává průměr téměř dvou branek za zápas! „Není to ale tak jednoduché, jak to vypadá. Určitě těžím z toho, že mám ještě z působení ve vyšších soutěžích víc natrénováno,“ myslí si Šteigl.

Nejvíc mu v paměti uvízl duel s Kostelcem na Hané, který Čechovice skolily 3:0 a Šteigl nastřílel všechny branky. „Bylo to navíc takové derbíčko. To byl asi nejlepší zápas,“ míní Šteigl, který pocítil postupně zvýšenou pozornost soupeřů.

„Postupem času už si na mě dávali větší pozor a hráli na mě třeba dva hráči,“ prozradil.

Takhle mu protihráči znepříjemnili utkání v Lipníku. „Hodně tam do mě šli a nedali ani trochu prostoru. Hodně strkali a podobně. Ale mě to nerozhodí. Na to už jsem zvyklý,“ usmál se Šteigl. Každopádně se gólově neprosadil a v závěru utkání navíc ukázal obdivuhodné gesto. Za stavu 1:1 odvolal penaltu, která byla nařízena po domnělém faulu na něj.

Mají fotbalisté předčasné volno? Jihomoravské derby i duel v Opavě zhatil sníh

„Šel jsem do vápna a trochu jsem čekal, jestli mě obránce nebude faulovat. On šel do skluzu, ale špatně ho načasoval. Já jsem upadl, ale on se mě vůbec nedotknul. Rozhodčí to ale i tak písknul. Já jsem to tak nemohl nechat, takže jsem přiznal, jak to bylo,“ popsal Šteigl.

„Nikdy jsem nebyl ten typ, který musí vyhrát opravdu za každou cenu, i kdyby to bylo podvodem. Přiznávám ale, že jsem se trochu reakcí spoluhráčů obával,“ připustil Šteigl.

„Někteří kroutili hlavou, že to ještě neviděli. Ale nikdo mi nic nevyčítal. I trenér to nakonec ocenil. Já myslím, že se nám to později v sezoně vrátilo,“ dodal Šteigl, který je rozhodnutý, že na jaře bude s Čechovicemi bojovat o postup do krajského přeboru.

„Nějaké nabídky se objevily na úrovni třetí ligy. Moc si toho vážím, ale všechny striktně odmítám. Už chci hrát fotbal jen pro zábavu a to jsem v Čechovicích našel. Kraj tady navíc nikdy ani nebyl, takže bychom rádi postoupili. Nikdo na nás ale netlačí. To mi vyhovuje,“ uzavřel fotbalista, který se nyní rozkoukává u policie.