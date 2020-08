Svou pátou branku v nedělním utkání vstřelil z pokutového kopu. „Penalty mám na starosti vždycky,“ hlásil Lukeštík. Tentokrát ji chtěl ovšem přenechat spoluhráči. „Faulovaný byl druhý útočník a říkal jsem mu, ať si to kopne. Moc se ale necítil, protože měl předtím dva dlouhé sprinty a souboj. Tak jsem si ji automaticky vzal a bez problémů proměnil,“ dodal.

Jedenatřicetiletý fotbalista do Lysovic přišel letos v létě, když po šesti letech opustil Drnovice. Tam hrál převážně okresní přebor. „V Drnovicích jsem většinou dal za sezonu kolem pětadvaceti branek, teď jsem přestoupil o soutěž níž, proto doufám, že jich třeba čtyřicet dám,“ pravil s úsměvem drnovický odchovanec.

Ve své fotbalové kariéře oblékal dres i Rousínova, hrál v krajských soutěžích a dokonce se dostal na zkoušku do Rakouska, kam ale kvůli práci nechtěl dojíždět. Každý rok odmítá nabídky klubů z okolí Vyškova. „Hraji taky tenis a fotbal beru už jen pro zábavu,“ hlesl Lukeštík.

Na vedlejší kolej přesunul i futsal, ve kterém šest let válel ve druhé lize za Amor Vyškov. „Nastupuji už jen v kraji za béčko, ale loni si mě po jednom tréninku vyžádali zpět do áčka, tak jsem jeden zápas odehrál. Tam se ale hodně trénuje, to už se mi zkrátka moc nechce,“ poznamenal s úsměvem Lukeštík.

Kanonýrovi víkendu Jihomoravského kraje je jedno, kde branky pálí. V hale je úspěšný stejně jako na fotbalovém trávníku. „Ve vyškovském béčku jsem byl nejlepší střelec týmu, chodím hrát i okresní soutěž s klukama kolem čtyřiceti let, tam jsem dal v devíti zápasech asi pětatřicet gólů, ale na malém hřišti to jde samo,“ dodal lysovický klenot.