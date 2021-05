První turnaj západní skupiny hostí v sobotu Příbram, začátek je v půl jedenácté dopoledne. „Hrozně se těšíme, protože jsme o turnaj usilovali a chtěli ho pořádat, takže jsme přípravy nepodcenili. Kvůli epidemiologických podmínkám jsme najali i ochranku, aby na stadion nemohl nikdo cizí. Snažíme se všechno dost striktně dodržovat, k tomu nám pomohly i peníze z výzvy Můj klub, kterou Národní sportovní agentura vypsala právě pro sportovce do třiadvaceti let,“ popsal Jaroslav Pakosta, místopředseda Fotbalové asociace malé kopané Příbram, která klání pořádá.

V neděli taktéž v půl jedenácté dopoledne začíná klání východní skupiny Superligy do 23 let v Brně v areálu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem. „Jsme také všichni natěšení, že si po dlouhé době zahrajeme. Mužstvo jsme budovali průběžně a dlouhodobě, napřed jsme počítali s hráči do jedenadvaceti let, pak se limit o dva roky posunul, ale základ je stejný. Sice nebylo moc možností trénování v době omezení, kdy všechno bylo zavřené, hráči se připravovali individuálně, teď jsme se aspoň v posledních čtrnácti dnech snažili udělat i nějakou práci s míčem,“ uvedl Zdeněk Táborský, kouč brněnského výběru a jeden z organizátorů východní skupiny.

V Žižkově ulici v Příbrami se vedle domácích představí Staropramen Praha, Koráb Praha, Most, Plzeň a Vlci Kolín. „Umím odhadnout seniorské týmy, ale u mladých může být turnaj jedno velké překvapení. Most i v Superlize dospělých jezdí jen v osmi lidech, ale dává ostatním nakládačky, protože má kvalitní hráče, Plzeň může být obrovské překvapení jako v seniorské soutěži. Těžko se to hodnotí, obě Prahy jistě budou silné, možná o trochu silnější Staropramen, protože má velký hráčský základ v Hanspaulce. Nepodceňuji nikoho, k tomu jsme nabádali i naše kluky, hraje se jen dvakrát patnáct minut, takže není čas pak dohánět manko či hloupé góly,“ upozornil Pakosta.

ENORMNÍ ZÁJEM V PŘÍBRAMI

Domácí Příbram pod vedením hlavního trenéra výběru Lukáše Trnky a vedoucího týmu Jana Davida má velké ambice a o účast v Superlize do 23 let panoval i tam obrovský zájem. „Od loňského října jsme dávali dohromady první výběr, měli jsme padesát lidí, ale vstoupil do toho covid, takže jsme nemohli trénovat. Pokračovali jsme letos, od rozvolnění jsme stihli čtyři tréninky, ze kterých se osmnáct lidí dostalo do konečné soupisky. Na tréninky chodilo zpočátku šestadvacet lidí a skutečně jsme museli v Superlize do 23 let vyřazovat z kádru hráče, kteří se cítili hodně zklamaní, až mi jich bylo líto. Poctivě chodili na dvouhodinové tréninky a nešlo o žádný fotbálek, dělali se akce v poměrně svižném tempu,“ přiblížil Pakosta.

Z toho také vyplývá příbramský plán probojovat se do Superfinále, které 26. června hostí Boskovice. Jenže to chce všech dvanáct mužstev a z každé skupiny postoupí jen dva nejlepší. „Klademe si nejvyšší cíle a pokud se nedostaneme do Boskovic, bude to velké zklamání. Pokud to celé nevyhrajeme, bude to zklamání. Možná na nás pletu bič a nechci kluky pasovat do role favoritů, ale premiérově hostíme tenhle turnaj a jsme rádi, že kluci můžou hrát doma, takže k tomu přistupujeme téměř jako poloprofesionálové. Chci pochválit kluky z týmu i ty, kteří se nedostali do posledního výběru, že poctivě chodili na tréninky. Takový přístup jsem ani v dospělé Superlize neviděl,“ dodal příbramský místopředseda.

Do Brna zamíří ještě pětice celků z Blanenska, Ostravy, Olomouce, Jihlavy a Pardubic. „Neumím odhadnout výkonnost týmů, nevím, s kým mužstva přijedou, může přijet třeba juniorka Baníku, Jihlava má taky výborné mužstvo. Myslím, že důležitější je výchova hráčů než jednorázový výsledek. Škoda, že nebylo víc turnajů, jak se původně plánovalo, rozhodne se tedy v jeden den, ale beru to tak, že se hlavně sejdeme, odehrajeme zápasy a chceme dál pokračovat. Těšíme se na sebe a hráči do toho jistě dají srdíčko,“ pronesl Táborský.

Oba turnaje budou bedlivě sledovat stavitelé českého národního týmu do 23 let, který se chystá na srpnové mistrovství světa v Kyjevě. Adepty reprezentace má také Brno. „Dominik Moučka už vlastní titul mistra světa, věk splňuje i brankář David Záleský, který měl ovšem potíže s ramenem. Další kluci mají starty i za naše superligové áčko, v kádru jsou Patrik Lidmila, Pavel Novák nebo Štefan Gaži. Sice nehráli utkání, protože ve výběru máme silnou generaci patnácti hráčů, co nastupují stále dokola a těžko je mohou vystrčit, ale jsou napsaní mezi třicítkou našich hráčů,“ dodal Táborský, trenér úřadujících brněnských šampionů v Superlize malého fotbalu.