Bylo to nejvyrovnanější série ve čtvrtfinále play-off Superligy malého fotbalu. Jak v Brně, tak v Příbrami skončil duel remízou 3:3. Rozuzlení tak přineslo až prodloužení, v němž se z vítězství 2:1 a postupu radoval domácí Partyzan.

Brněnští Vikingové (ve světlém) ve čtvrtfinále Superligy malého fotbalu vypadli s Partyzanem Příbram. | Foto: Markéta Křížová

Po předchozích úspěších Brna ve vzájemných čtvrtfinále poprvé uspěla Příbram. „Do obou zápasů jsme šli s velkou pokoru, což bylo i vidět, když jsme v Brně uhráli remízu 3:3, měli jsme z toho radost. Musím pochválit brněnský tým, hrál moc dobře a zatápěl nám, dělal nám problémy, o to víc jsem rád, že jsme to zvládli a dostali se i ze situace, kdy jsme vedli 3:1 a chvíli před koncem Brno srovnalo na 3:3. Vyhráli jsme v prodloužení, což ukazuje sílu týmu. Byl to vyrovnaný dvojzápas,“ uznal příbramský útočník Petr Sirotek.

Partyzan vedl na domácím hřišti 3:1 od 27. minuty, kdy se v rozmezí několika sekund prosadili David Malý a Filip Šrajn. Až v padesáté minutě vykřesal Vikingům naději druhým gólem v utkání brněnský záložník Jakub Dobšíček a v 56. minutě poslal duel do prodloužení Petr Slováček. „Prohrávali jsme 1:3, když jsme dostali góly po individuálních chybách, ale dokázali jsme týmově máknout a srovnali jsme na 3:3. Když jsme v prodloužení zvýšili 4:3, mysleli jsme si, že to máme v kapse, ale opět jsme udělali individuální chyby a Příbram výsledek otočila. Měla štěstí v tom, že jsme udělali víc chyb než domácí,“ litoval Dobšíček.

Brněnské Vikingy poslal do vedení v prodloužení Patrik Lidmila, který se prosadil v 68. minutě. Jenže v 75. a 76. minutě dvěma góly za sebou obrátil skóre Sirotek. „Přišlo mi, že nám možná rychleji docházely síly a hráči Brna šli do prodloužení v lepší pozici, když v závěru utkání vyrovnali, podle toho to taky vypadalo. Byla to taktická bitva, ale když Brno dalo gól, neměli jsme co ztratit. Nejprve moji střelu gólman vyrazil protihráčovi do nohy, nějak se to odrazilo a možná to byl šťastný gól. Pak jsme za minutu v euforii dali druhý po chybě v rozehrávce. Už jsme si to pohlídali, Brno sice mělo ještě nebezpečnou střelu, v malém fotbale se to hodně přesýpá a je to i hodně o štěstí,“ radoval se Sirotek.

Brňané tak stejně jako před rokem vypadli ve čtvrtfinále, i když tentokrát měli postup už na dosah. „Příbram má hodně bojovný mančaft, nedala nám vůbec nic zadarmo, ani metr volného místa, přesto myslím, že jsme měli kvalitu, abychom to zvládli. Remízy asi slušely oběma zápasům, ale nedotáhli jsme je kvůli individuálním chybám,“ mrzelo Dobšíčka.

Vikingové po třech titulech za sebou a předloňském stříbru procházejí generační obměnou, zatím nenavázali na úspěšné období. „Přerod probíhá, zařadili jsme pár mladých kluků, kteří mají kvalitu, ale potřebují se s námi ještě trochu sžít, mančaft se musí stmelit. Jakmile tuhle fázi dokončíme, zase máme ambice být minimálně v top trojce republiky. Doufáme, že to bude už příští rok,“ přál si brněnský hráč.

Příbram jela do Brna pro bod, zajistila si ho tři minuty před koncem z rohu

Partyzan se může chystat na semifinále proti PAMAKO Pardubice, úvodní duel je na programu v úterý 11. června v Příbrami. „Pardubice mají tři kluky v reprezentaci na Euru, se kterými jsme bojovali o místo, takže určitě chceme předvést, že jsme lepší. To říkám samozřejmě s nadsázkou,“ usmál se Sirotek. „Pardubice vyhrály svou skupinu a prošly přes Predátory, kteří hrají taky dobrý fotbal, když se sejdou, dvakrát je porazily. Půjdeme do semifinále zase s respektem a první zápas doma se pokusíme vyhrát. Uvidíme, co bude,“ poznamenal příbramský útočník.