V minulé sezoně skončili fotbalisté Bohunic na pátém místě, letos krajský přebor suverénně vedou. S devítibodovým náskokem na druhý a třetí tým tabulky doufají v postup do divize. „Posílili jsme kádr, zaměřili se na kombinaci a změnili jsme herní styl. Když se všechno podaří, je reálné, že postup vyjde,“ doufá Marek Král, kapitán bohunického týmu.

Na podzim se Brňanům dařilo hlavně na hřištích soupeřů. Při venkovních utkáních byli stoprocentní, nezaváhali ani jednou. „Doma jsme se střetli s trochu těžšími týmy, dva zápasy se nám moc nepovedly. Nevidím ale zásadní rozdíl v tom, jestli hrajeme venku nebo doma,“ líčí kapitán Bohunic, jejichž nejhorší výsledek byly na podzim dvě remízy.

Za jejich suverenitou stojí hned několik věcí, tím hlavním klíčem k úspěchu je podle kapitána mužstva fungující kádr. „Vypíchnu výborný tým, to je základ. Máme dvacet borců, kteří táhnou za jeden provaz, což se projevuje i v utkáních. Když prohráváme, jsme schopni se vnitřní silou spojit a zápas otočit,“ pochvaluje si.

Od začátku sezony je navíc bohunické mužstvo pod vedením nového trenéra Stanislava Píška. „Hledali jsme nového kouče, který by týmu dal, co potřebuje. Stanislav si Bohunicemi prošel, je to náš bývalý kapitán a kluky zná. Ví, čeho jsou schopni, a využívá toho,“ popisuje Král další plusy svého mužstva.

Bohunický kádr má navíc s krajským přeborem velké zkušenosti, letos hraje už třináctou sezonu. Před osmi lety okusil také Moravskoslezskou divizi, z té však o dva roky později sestoupil zpět.

S devítibodovým náskokem se brněnský tým stal podzimním mistrem krajského přeboru a do jarní části soutěže si klade stejné cíle. „Chceme pokračovat v půlroční šňůře bez prohry, přizpůsobili jsme tomu zimní přípravu. Jedeme do Turecka, kde se zaměříme na náš herní projev a taktické pojetí hry. Když se všechno podaří, je reálné, že postup vyjde,“ říká Král před týdenním soustředěním v Turecku, kam bohuničtí fotbalisté odjedou až na začátku března.

Na postupové příčce skončili přitom už před pěti lety, tehdy ale posun do vyšší soutěže odmítli. „Předběžně jsme se shodli, že bychom letos za postupem šli. Zimní příprava je tomu přizpůsobená a je to i jeden z důvodů, proč směřujeme na herní soustředění do Turecka,“ dodává kapitán.

Podzim Tatranu

počet odehraných zápasů: 15

počet výher: 13

počet remíz: 2

počet proher: 0

počet vstřelených/ obdržených branek: 48:22

počet bodů: 41

pořadí v tabulce: 1.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ