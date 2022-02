K jejich souboji dojde v sobotu 5. března na galavečeru Tohle je box 3 v brněnské hale Sono. „Jsem připravený a zákeřný. Nezajímám se o to, jaká jsou pravidla, považuji to za bitku jako venku. Těším se, že Lukyho sfouknu,“ pokračoval v dobrém rozmaru Švancara.

Přitom šarvátky nikdy nepatřily do jeho repertoáru, většinou utržil od obránců, než aby rány rozdával. „Fakt nikdy v životě jsem se s nikým nepral, ve školce ani na základce. Neboxoval jsem, takže nikdo nezná mou strategii, moje nečitelnost může být výhoda,“ uvažoval čtyřiačtyřicetiletý bavič.

Jenže v ringu nemůže využít zbraň, na kterou se mohl spolehnout v dětství. „Lukáš je asi na rány zvyklý, já vůbec, ani do držky jsem bohužel nedostal. Když jsem měl dostat na ulici, utekl jsem. Vyrůstal jsem v Zábrdovicích a Židenicích, kde nám brali všechno, ale mohl jsem utéct. V ringu se to nedá, takže mě čeká asi velká ostuda. Jsem trochu smířený, že do držky dostanu,“ povídal vážnějším tónem.

Švancara boxuje pro dobrou věc. Konečnému se ve tříkolové exhibici postaví postupně tři soupeři. Každý v jednom tříminutovém kole. Vedle bývalého fotbalisty místní podnikatel Petros Karidis a zpěvák Jan Žampa z kapely Eddie Stoilow. Kdo vydrží celé kolo, získá deset tisíc korun, kdo pošle boxerského šampiona poprvé v kariéře na zem, získá dalších deset tisíc.

Výtěžek z exhibice poputuje Veronice Balážové, mamince devítileté Sofinky, která se narodila bez vyvinutých očních nervů, takže na jedno oko nevidí momentálně vůbec, na druhé pak jen na dvacet centimetrů. Dívence se nevyvinul ani čich a odumírají jí buňky v kostech, což ji způsobuje krátkodobé bolestivé záchvaty. K tomu má astma. Její mamince navíc lékaři loni diagnostikovali zhoubný nádor, kvůli němuž podstoupila chirurgický zákrok. „Je to exhibiční zápas, není o to penězích, nikdo z nás nic nedostane, jen výtěžek jde na dobrou věc. To je důležité, výzvu jsem okamžitě přijal,“ uvedl Švancara.

Uvědomuje si, že proti Konečnému velkou naději nemá. „Cítím, že šanci vyhrát mám malou. Počítám s tím, že se třeba dva dny nebudu hýbat, že mě Luky blbě trefí a srazí, ale věřím, že na mě bude hodný. Připomenu mu, že mám tři děti,“ usmál se.

Souboj mezi provazy nechce podcenit, tak se pustil i do boxerského tréninku. „Trénuje mě kamarád, je to amatérský boxer, který mi řekl, že žádný ručník do ringu určitě nehodí. Zkouknul jsem motivační filmy o Rockym. Moc lidí mi asi fandit nebude, pro fanoušky boxu nebude fotbalista populární, i když budu v Brně proti Ústečákovi, asi budou fandit boxerovi. Někdo asi bude mít radost, když dostanu do držky,“ zmínil Švancara.

Při tréninku zjistil, že box je opravdu sport tvrďáků. „Přiznám se, že jsem ve fázi, kdy dám do pytle v rukavicí ránu a ruka mě bolí. Připadám si jako ženská, čímž se jich nechci dotknout, jen popisuji pocity. Seznamují se s boxem a jsem z toho mile překvapený, až někdy zaskočený, asi to k tomu patří. Jako kdyby mě někdo vyzval na curling a poprvé jsem vlezl do haly, ale tam není násilí,“ sdělil Švancara.

Bývalý fotbalista doufá, že jeho vystoupení v ringu fiaskem neskončí. „Můžu mít pořád slušné nohy a pokusím se najít mezírku. Myslím, že z nějakého úhlu bych Lukáše mohl překvapit. Určitě dostanu, ale přál bych si, abych mu dal aspoň jeden slušný granát pravačkou. Využiji chvilkové nepozornosti či únavy a pak mu koupím nové brýle,“ plánoval Švancara.