„Šlo o krásný zážitek, protože jsme hráli proti českému velkoklubu. Jen je škoda, že jsme nedali ani gól, když přišlo hodně lidí," hlesl líšeňský obránce Michal Jeřábek.

Měl pravdu. Diváci stadion v Kučerově ulici vyprodali, dorazilo jich 2070. Mezi nimi i Barbora Krejčíková, česká tenistka z Ivančic. „Báli jsme se bouřlivého prostředí, ale všechno bylo naprosto fér. Fanoušky chci pochválit a poděkovat jim za atmosféru, kterou vytvořili,“ řekl kouč Sparty Pavel Vrba.

Ze začátku domácí příznivce navíc nastartovala střela z dálky líšeňského útočníka Jana Silného nebo obrovská příležitost Bronislava Stáni, jenže jejich odvážné myšlenky o vyřazení dvanáctinásobného českého mistra rozprášil už v prvním poločase dvougólový Václav Drchal. „Už v týdnu jsme žertovali, že můžeme uspět, ale musíme co nejdéle držet bezbrankový stav, což se nepodařilo,“ litoval Jeřábek.

Dvaadvacetiletý útočník pražské Sparty se prosadil už ve čtrnácté minutě a do přestávky přidal ještě druhou trefu. „Důležitá byla první branka, která nám pomohla, abychom zápas zvládli. Výsledek je dobrý, ale hráčům mám co vytýkat,“ řekl Vrba.

Ten i kvůli náročnému programu Sparty do zápasu nenominoval některé hvězdy svého kádru. V Praze pouze trénovali Ondřej Čelůstka, Jakub Pešek nebo mladá naděje Adam Hložek, jenž začínal s fotbalem v Ivančicích.

„Pro Spartu šlo o ideální zápas, aby pošetřila své reprezentanty a postavila střídající hráče. To ale říkám pouze v uvozovkách, protože Karlsson, Vindheim, Souček nebo Sáček nejsou přece náhradníci. Jde o hráče základní sestavy a i její béčko ještě nedávno vedlo druhou ligu. Mají obrovskou kvalitu,“ poznamenal líšeňský trenér Milan Valachovič.

Jeho svěřenci z ní však před zápasem přehnaný respekt neměli. „Nebyl tam velký rozdíl. Akorát v technice, kluci si umějí ve vápně počkat na balon nebo odražený prostor, ale na hřiště jsme šli odvést maximum,“ ujistil Jeřábek.

Přestože v kabině na vstřelenou branku nevypsali žádnou prémii, proti pražskému soupeři o ni usilovali do poslední minuty. V šancích proti Milanu Hečovi neuspěli Martin Rolinek nebo znovu Silný. „Bylo by to hezké pro lidi, ale mě spíš mrzí třetí branka, kterou jsme neměli dostat,“ pravil Valachovič.

Jeho tým obdržel definitivní úder v 88. minutě. Třetí zásah za pět dní zaznamenal na jižní Moravě Martin Minchev, který dal dvě branky v sobotu v Drnovicích proti Vyškovu a přispěl k výhře pražské rezervy 3:2. „Zápas směřoval pro nás k relativně slušnému výsledku. Ztratili jsme na šestnáctce míč a protiútok jsme měli přerušit za cenu žluté karty,“ dodal Valachovič.

Líšeň - Sparta Praha 0:3 (0:2)

Branky: 14. a 38. Drchal, 88. Minchev.

Rozhodčí: Hocek – Paták, Caletka.

ŽK: 74. Stáňa (Líšeň).

Diváci: 2070.

Líšeň: Veselý – Pašek (66. Bednář), Jeřábek, Ševčík (C), Lutonský – Kučera (66. Burda) – Stáňa, Málek, Matocha (81. Otrísal), Rolinek (77. Ulbrich) – Silný (76. Zikl). Trenér: Milan Valachovič.

Sparta Praha: Heča – Vidheim, Wiesner, Souček, Štětina (C) – Karlsson, Sáček (80. Jonáš), Karabec (88. Ryneš), Haraslín (64. Minchev), Panák – Drchal. Trenér: Pavel Vrba.