Možná až nečekaně jednoznačná záležitost. Fotbalisté Zbrojovky bez problémů vyhráli v zápase úvodního kola Mol Cupu na hřišti divizních Bohunic před 1328 diváky 6:2 a postoupili do druhého kola poháru, které má úřední termín 25. září. Na výhře Zbrojovky se hattrickem podílel Roman Potočný, dva góly dal navrátilec do základní sestavy a kapitán Luděk Pernica a jednu trefu zaznamenal střídající Jiří Hamza.

„Šlo asi o první pohárové utkání v mé kariéře, které bylo poklidné. Když vyhrajete první poločas 4:0, tak pak jste v jiném rozpoložení. Potvrdili jsme roli favorita, ale diváci viděli krásné góly, i od domácího soupeře, takže to bylo moc fajn utkání," řekl do kamery O2 TV Sport trenér Zbrojovky Jaroslav Hynek.

Čtyři branky zaznamenali jeho svěřenci ze standardních situací. „To mě mrzí. Kdybychom nehráli tak naivně při standardkách, tak soupeře potrápíme víc. Debakl to je, co se skóre tyče, ale kluci si vyzkoušeli, jaké je to hrát proti profíkům," pověděl trenér Bohunic František Schneider.

Zbrojovka po pondělní prohře 0:1 v Drnovicích s Vyškovem vyrukovala do televizního utkání v obměněné sestavě, poprvé od debaklu 1:6 s Varnsdorfem, kdy oba obdrželi červenou kartu, nastoupila do hry od úvodních minut stoperská dvojice Luděk Pernica s Jakubem Šuralem.

A prvně jmenovaný v patnácté minutě trefou hlavou po standardní situaci otevřel skóre. Bohunice v úvodních pětadvaceti minutách zlobily, ale Brňany následně uklidnily dvě trefy Potočného, ten se nejprve prosadil zblízka po přihrávce Tomáše Smejkala a o čtyři minuty později výstavní ranou do šibenice.

Zbrojovka se ještě před poločasem dostala do čtyřbrankového náskoku, když Martin Nový zakroutil míč do vápna, kde se podruhé prosadil hlavou Pernica. „Pro nás je důležité, že jsme dali góly. Každé takové utkání je pro nás povzbuzení a motivace do další práce," shrnul Hynek, jehož tým je spolu s Prostějovem nejmíň produktivním celkem druhé ligy.

Po změně stran se prosadili domácí, nejprve v 66. minutě hlavou Adam Krejčí a když Jiří Hamza zanedlouho upravoval po hlavičce po rohu hlavou na 5:1, přispěchaly Bohunice s ještě jednou odpovědí. Parádní ranou do šibenice se podobně jako Potočný v první půli prosadil Nikolaos Tipoas. „Jsem rád a nabádal jsem k tomu i kluky, abychom hráli do plných celých devadesát minut, takže zanďoura jsme nepředvedli," ocenil Schneider.

Skóre uzavřel v 88. minutě Potočný, jenž tak zkompletoval hattrick.

Zbrojovka je tak po Vyškovu, Líšni, Kuřimi, Bzenci a Tasovicích šestým a posledním postupujícím jihomoravským celkem do druhého kola poháru. Nyní už se pozornost Zbrojovky upíná k důležitému nedělnímu utkání druhé ligy, v němž na domácím stadionu vyzve od šesti hodin večer vedoucí tým soutěže Zlín. Bohunice stanou ve čtvrté lize v neděli na domácím hřišti od čtyř hodin odpoledne proti Třebíči.

Tatran Bohunice - Zbrojovka Brno 2:6

Poločas: 0:4.

Branky: 66. Krejčí, 80. Tipoas – 15. Pernica, 29. Potočný, 33. Potočný, 39. Pernica, 73. Hamza, 88. Potočný.

Rozhodčí: Cieslar – Líkař, Marek.

Žluté karty: 82. Kalvoda, 84. Tipoas – 49. Potočný.

Diváci: 1328.

Tatran Bohunice: Formánek – Krejčí, Koreň, Chládek (46. Němec), Kokorský, Doubravský (74. Kalvoda), Ryšavý (46. Tipoas), Džupenjuk, Bednář (84. Souček), Ševčík, Kotoun (C).

Zbrojovka Brno: Mucha – Pernica (C) (46. Hamza), Polák (46. Janetzký), Toman, Potočný, Matekovič (46. Švancara), Šural, Nový (46. Kronus), Smejkal, Šlapanský, Kubr (46. Mičuda).