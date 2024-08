Čtvrteční zápas však pro něj bude speciální – Bohunice se s hlavním mužstvem Zbrojovky utkají vůbec poprvé. „Je to takový zápas za odměnu, který tady nemusí být několik dalších let. Když se to takhle sešlo s výročím, tak utkání bereme jako takový dárek,“ usmívá se Němec.

Mimořádnosti pohárového utkání odpovídá i fanouškovský zájem. Na Tatran pravidelně chodí dvě až tři stovky diváků, tentokrát by návštěva mohla přesáhnout i tisícovku příznivců. „Podle našich odhadů by mohlo přijít osm set až devět set lidí. Je to ale těžké odhadovat. Netušíme, kolik dorazí fanoušků Zbrojovky, my počítáme s našimi příznivci. A je to derby v Brně, nic jiného se nehraje, takže se určitě někdo přijde podívat i ze zvědavosti,“ podotýká předseda.

Brněnské derby však budou sledovat fotbaloví fanoušci z celé republiky. Práva na vysílání tuzemské pohárové soutěže totiž nedávno odkoupila společnost O2 TV, střetnutí mezi Bohunicemi a Zbrojovkou bude vůbec premiérovým duelem MOL Cupu, který odvysílá.

„Pro Bohunice to bude zcela jistě velký fotbalový svátek. Je to novinka i pro nás, chystáme totiž přenos nejvyšší úrovně z malého stadionu a ve skromnějších podmínkách. Nicméně jsme připraveni a naservírujeme přenos ve standardu nejvyšší české fotbalové soutěže. Chybět nebude nová grafika, speciální Fortuna studio, reportéři na místě či atraktivní záběry z dronu,“ nastiňuje výkonný ředitel stanice O2 TV Sport Marek Kindernay.

Velké přípravy mají za sebou i Bohunice, které musely zajistit nutné úpravy svého stadionu i hladký průběh zápasu. „Zabralo nám to deset dní, ani nechtějte vědět, co všechno jsme museli absolvovat a připravit. Nikdy u nás totiž nebyl takový zápas, že by jej přenášela televize. Řešili jsme tak umístění bannerů nebo televizní věže, posílení pořadatelské služby či zajištění bezpečnosti. Bylo toho hodně, ale zvládli jsme to,“ těší Němce.

Klub ze čtvrté ligy uvažoval i nad doprovodným programem pro fanoušky, nakonec se utkání obejde bez něj. „Zástupci O2 TV nám jej nabízeli, máme ale pozvané různé hosty, parkoviště bude na jednom z hřišť, takže by asi nebyl prostor. Posílíme jen občerstvení, aby to frčelo a lidi nemuseli čekat na klobásu a pivo půl hodiny,“ předesílá bohunický funkcionář.

Na trochu netradiční pojetí se tak mohou těšit alespoň fanoušci, kteří pohárové derby zhlédnou u televizních obrazovek. „Společně s experty Jakubem Podaným a Antonínem Rosou chystáme rozbory týmů, analýzy či elektronickou tužku. Chceme například vyzpovídat i rodiče nebo přítelkyně hráčů, po zápase plánujeme zapojit Petra Švancaru. Aktuální informace z Bohunic bude přinášet reportér David Nyč, komentáře se ujmou Tomáš Radotínský a Adam Hála,“ odhalil moderátor Fortuna studia David Sobišek.

To hlavní se však bude odehrávat na trávníku. A Bohunice proti druholigovému favoritovi chtějí zabojovat o malý zázrak. „Samozřejmě víme o obrovské síle Zbrojovky. Její hráči trénují pětkrát týdně, mají dvoufázové tréninky, proti nim jsme vyloženě amatéři. Všechno je ale možné, zápas začíná za stavu 0:0,“ upozorňuje Němec.

Proti trápícímu se celku by Tatran mohl využít zkušenosti z minulé sezony, kdy v pohárovém utkání na domácím hřišti dlouho trápil tehdy druholigovou Kroměříž. „Po devadesáti minutách jsme s ní hráli 2:2, až po prodloužení jsme prohráli 2:4. Síla Zbrojovky by se měla projevit, ale uvidíme,“ dodává bohunický předseda.