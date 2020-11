Zástupci města Brna i fotbalového klubu Zbrojovka slavnostním přestřihnutím pásky otevřeli zrekonstruovaný trávník, který obdrží certifikaci FIFA. „Umělka teď podle všech technických parametrů, počínaje rozměrem a konče vlasem páté generace, splňuje řády všech soutěží konče profesionálními. Nemá technické omezení, aby se na ní nějaká soutěž nedala hrát,“ prohlásil majitel brněnské Zbrojovky Václav Bartoněk.

Nový trávník stál město 4,8 milionu korun, přitom počítalo až s dvojnásobkem. „Je to skoro neuvěřitelná částka, původní předpoklad byl deset milionů,“ přiblížil první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Město koupilo areál před rokem od společnosti Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno, jejímiž jednateli jsou bratři Roman a Stanislav Prosové. Právě tito bývalí majitelé Zbrojovky areál slavnostně otevřeli v květnu 2008, stavba vyšla na 140 milionů korun.

Tréninkové centrum mládeže:

-centrum v Brněnských Ivanovicích otevřelo v květnu 2008

-areál vybudovali bývalí majitelé fotbalové Zbrojovky Roman a Stanislav Prosovi za 140 milionů korun

-součást areálu jsou dvě hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením, krytá nafukovací hala, regenerační linka, šatny, sociální zázemí a parkoviště

-loni v září město odsouhlasilo odkup areálu za 45,5 milionu korun

Brno před rokem pozemky odkoupilo za 45,5 milionu korun, zařízení sportovního areálu získalo zdarma. „Původní vlastník areálu od určitého období nezveleboval svůj majetek, ten postupně chátral, což negativně působilo na fungování sportovní výchovy mládežnických celků,“ poznamenal Bartoněk.

Vedení Zbrojovky se po změně vlastníka dohodlo s Brnem na postupné úpravě areálu, který nyní spravuje městská společnost Starez-Sport. „Zaplaťpánbůh, že došlo ke změně vlastníka. V ten moment jsme vytvořili plán obnovy, aby areál splňoval požadavky ve vztahu ke zdraví, bezpečnosti a úrovni jedenadvacátého století. Program má asi osm základních bodů a čtyři investiční kroky jsou plněny. Jsme městu vděční,“ řekl Bartoněk.

Nový trávník má tréninkovému centru sloužit nejméně dekádu. „Při dobré údržbě nám vydrží až dvanáct nebo čtrnáct let. Podmínky pro trénink a výchovu mladých fotbalistů tady nadále budou špičkové, za což jsem moc rád,“ uvedl Hladík.

Program úprav se má dále zaměřit na novou nafukovací halu nebo rekonstrukci druhé hrací plochy. „Dali jsme do kupy kabiny a zázemí v budově, do budoucna máme v plánu také tribuny a rekonstrukci příjezdové komunikace, která je nedostatečná. Potenciál růstu je tady ještě velký,“ ozřejmil Hladík.

Areál se výhledově může rozšířit také o travnatou plochu, která mladým fotbalistům schází. „Pozemky tady má město poměrně rozsáhlé, směrem ke trati je v současném i budoucím územním plánu sport a rekreace. Můžeme tady udělat standardní trávu, ale upřímně to teď na stole není. Nejsme v ideální době na velké investice, ovšem ve střednědobém výhledu to je možné. Odvíjí se to od financí,“ objasnil první náměstek.