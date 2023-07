Fotbalový turnaj Eurofanz, který se o víkendu uskutečnil na umělé trávě v brněnském Boby Centru, proti sobě svedl fanouškovské týmy z celé Evropy. Ti mezi sebou na startovném a dobrovolných příspěvcích vybrali přes 1600 euro na rodinu jejich kamaráda Tarase Chuchmana, který 4. dubna 2023 zahynul na frontě poblíž obce Marjinka ve Východní Ukrajině.

Fotbalový turnaj Eurofanz v Brně vyhrál tým z Rumunska. | Foto: Fotbalový turnaj Eurofanz

Turnaj, který založili v roce 2007 nadšenci v Ukrajině se díky Marku Fišerovi podruhé přesunul do Brna. Zúčastnilo se ho osm týmů rozdělených do dvou skupin. Pohár si do Bukurešti odvezl tým Rumunska, který ve finále porazil Slovinsko po penaltovém rozstřelu. Úřadující šampioni ze Slovácka skončili v semifinále.

Díky hlavnímu sponzorovi, brněnské firmě GOAL Sport Software, byl turnaj pravděpodobně první a jedinou amatérskou sportovní akcí na světě s využitím profesionální technologie VAR (video asistent rozhodčího - pozn. red.). Semifinále a finále sledovalo v přímém přenosu na sociální síti Facebook přes pět tisíc fanoušků z celé Evropy. „Rád bych poděkoval všem hráčům, týmům, fanouškům a dobrovolníkům, kteří mi pomohli s organizací turnaje. Dobrovolné příspěvky pošleme ženě našeho kamaráda a otce tří dětí Tarase Chuchmana, fotografa a jednoho z organizátorů lvovského turnaje, který nás na začátku dubna hrdinně opustil při obraně své vlasti proti ruské agresi,” uvedl organizátor akce Marek Fišer.

Odliv fanoušků? Zbrojovku po zlevnění neopouští, Líšeň přes postup nezdražuje

Ten zároveň dodal: „Přál bych si, aby se turnaj co nejdříve mohl vrátit ukrajinského Lvova. Pokud to ovšem situace ani v příštím roce neumožní, jsme odhodláni ho znovu uspořádat v Brně,” uzavřel.

Fotbalový turnaj Eurofanz, výsledky:

SKUPINA A: Slovinsko - Rumunsko 0:1, SC Heerenveen - Newcastle Utd. 2:2, Rumunsko - Newcastle Utd. 4:0, SC Heerenveen - Slovinsko 1:3, Rumunsko - SC Heerenveen 3:2, Newcastle Utd. - Slovinsko 1:3. Pořadí: 1. Rumunsko 9, 2. Slovinsko 6, 3. Heerenveen 1, 4. Newcastle 1.

SKUPINA B: Nizozemsko - Ukrajina 0:3, 1. FC Slovácko - Ukrajina 2:0, Nizozemsko - Mexiko 3:1, 1. FC Slovácko - Nizozemsko 4:0, Ukrajina - Mexiko 7:0, Mexiko - 1. FC Slovácko 0:9. Pořadí: 1. Slovácko 9, 2. Ukrajina 6, 3. Nizozemsko 3, 4. Mexiko 0.

Čtvrtfinále: Slovácko - Newcastle Utd. 9:0, Slovinsko - Nizozemsko 4:0, Ukrajina - Heerenveen 5:3, Rumunsko - Mexiko 6:1.

Semifinále: Slovácko - Slovinsko 1:2, Ukrajina - Rumunsko 1:4.

Finále: Slovinsko - Rumunsko 1:2 (pen).

Konečné pořadí turnaje: 1. Rumunsko, 2. Slovinsko, 3. Slovácko, Ukrajina

Individuální ceny: Nejlepší brankář turnaje: Radu (Romania), Nejlepší střelec turnaje: Daniel Flek (Slovácko) s 9 góly, Nejlepší hráč turnaje: Tibor Horáček (Slovácko), Nejsympatičtější tým turnaje (volen kapitány jednotlivých týmů): Mexiko