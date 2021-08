Úspěšný vstup do mistrovství světa. Národní tým v malém fotbale zdolal Gruzii

První krok byl o dost náročnější, než čeští reprezentanti v malém fotbale očekávali. Úvodní zápas mistrovství světa do 23 let jim postavil do cesty neznámou Gruzii, kterou národní tým zdolal 3:1.

Brněnský obránce Michal Tofl (vpravo) slaví první gól na mistrovství světa. | Foto: World Minifootball Federation

Do turnaje v ukrajinském Kyjevě tak vstoupili vítězně. „Je to úžasný pocit, protože jsme udělali první krok na mistrovství světa. Zvládli jsme ho skoro skvěle týmově i výsledkově. Doufám, že to potvrdíme další den a půjdeme dál,“ prohlásil pražský útočník Jindřich Novotný. Praha vs. Brno. O místo jedničky na mistrovství světa se perou Vít a Záleský Přečíst článek › Úvodní duel turnaje splnil očekávání v tom, že si nově sestavené české mužstvo zvykalo po dlouhé době na tempo ostrého mezinárodního střetnutí. „Pro některé hráče to bylo první těžké utkání a trochu se potvrdilo, co jsem zmiňoval před zápasem, že jsme je neviděli v přímém kontaktu se soupeřem. V některých fázích hry jsem nebyl spokojený, ale cíl toho zápasu byl získat tři body,“ což se povedlo,“ řekl český trenér Miroslav Kaluža. Cestu za úspěchem začal už ve třetí minutě brněnský zadák Michal Tofl, která si skvěle naběhl na standardní situaci a napálil balon do sítě jako první z českého týmu. „Na tréninku mi to moc nešlo a zastřeloval jsem se, míče létaly furt okolo, ale v zápase první střela a hned gól, takže super pocit,“ radoval se Tofl. V úvodním utkání si kompletní český výběr uvědomoval důležitost rychlé první branky. „Přišla celkem brzy, hned v prvním střídání, takže mohla odpadnout nervozita. Vyšlo to dobře, takže jsme rychle otevřeli skóre,“ popsal zadák takzvané brněnské pětky. Česká republika – Gruzie 3:1 (2:0)

Branky: 3. Tofl, 21. Novotný, 50. Pazdera – 40. Guruli.

Žluté karty: Kasal, Hlaváček, Moučka – Guruli.

Sestava ČR: David Záleský (3.-4. Lukáš Vít) - Tomáš Zeman, Michal Tofl, Vojtěch Pazdera, Roman Hlaváček, Dominik Moučka – Tomáš Mařík, Tomáš Jelínek, Daniel Kasal, Richard Svoboda, Jindřich Novotný (37. Josef Čížek) – Petr Hulinský, David Lošťák. Čtyři minuty před přestávkou český tým zvýšil vedení, když se po rohovém kopu nekompromisní hlavičkou prosadil jeden z devíti nováčků v národním týmu Novotný. „Byl jsem trochu nervózní a gól je pro mě určitě pomoc do příštích zápasů. Považuji za obrovskou čest dát gól za Českou republiku a moc jsem si ho užil s týmem, ale všechny naše branky pro mě byly důležité,“ oznámil Novotný. Ve druhé půli ovšem místo navýšení skóre přišlo snížení Gruzie, kapitán Nika Guruli ji ve čtyřicáté minutě dostal na dostřel jediné branky. A gól vyvolal v českých řadách i náznak pochybností. „Nevěděli jsme, co od soupeře čekat, byli to mladí kluci, malí, svižní, hbití s výborným pohybem a nebezpeční do protiútoku, dobří s balonem, rozuměli si s ním. Víc jsme sice hráli s míčem, drželi jsme ho, ale brejky Gruzie pro nás byly nebezpečné,“ uznal Novotný. Český tým potom předvedl festival nastřelených tyček, až v poslední minutě přidal uklidňující trefu Vojtěch Pazdera. „Byl to první zápas, určitě jsme měli rezervy, bylo to zbrklé. Mohli jsme být klidnější na balonu a dát tomu víc času, ale jsme rádi, že jsme první zápas zvládli. Budeme pokračovat dál a zkusíme být v každém utkání lepší než v tom předešlém,“ vyhlížel Tofl už páteční utkání s Indií, které začíná ve tři čtvrtě na sedm večer středoevropského času. Směr Kyjev. Na mistrovství světa do 23 let míří pět Jihomoravanů Přečíst článek › Indie v úvodním duelu šampionátu padla s Kolumbií vysoko 0:17. „Sestavu určitě protočíme ze zdravotních či karetních důvodů, takže proběhnou menší změny v pětkách. Nechci snižovat kvalitu soupeře, ale naše povinnost velí tohle utkání zvládnout vítězně a také se připravit na další zápas s Kolumbií,“ sdělil Kaluža.