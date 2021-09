V předchozích čtyřech ročnících Ligy mistrů malého fotbalu nastoupilo brněnské mužstvo dvakrát. Poprvé neprošlo ze základní skupiny, ale před třemi lety ve slovinském lázeňském městě Terme Čatež vypadlo až v osmifinále, kde podlehlo rumunskému týmu MAV Sport Temešvár 3:4. „Ještě před třemi týdny jsme byli v naprosté euforii, že jedeme v nejlepším složení a všechny rozsekáme. Pak hráči začali odpadat, ale i tak si myslím, že ostudu neuděláme. Je to Liga mistrů, narazíme na kvalitní týmy, budeme se snažit jako vždycky,“ nastínil prezident Topshoes.cz Jaroslav Bobčík.

V italském Rimini nastoupí Brňané na umělé trávě a nikoli přírodní jako ve Slovinsku. „Určitě se těšíme, poprvé budeme hrát na umělé trávě, což nám může vyhovovat, protože jsme hodně technické mužstvo. Řekli jsme, že až přijde umělka, tak to zlomíme a vyhrajeme,“ pronesl Bobčík.

Od brněnských hráčů zjišťovali informace další čeští vyslanci, kteří Ligu mistrů okusí poprvé. V roli vítěze Českého národního poháru zamířil do Itálie celek TFT Pardubice, který zdolal BKMK Topshoes.cz Brno 3:2 po penaltách. „Od doby, co se nám povedlo ve finále porazit Brno a kvalifikovali jsme se do Ligy mistrů, tak to z nás úplně spadlo a celé léto se těšíme. Jsme rádi, že jsme sehnali finance od sponzorů a pro mě i pro spoustu spoluhráčů bude zahraniční turnaj vrchol kariéry. O moc víc už toho přijít nemůže, ve velkém fotbale nikdo nehraje profesionální soutěž, taky už nejsme nejmladší,“ líčil pardubický hráč Lukáš Krátký.

Vzhledem k tomu, že protiepidemická opatření nedovolila některým klubům do Itálie odjet, sejde se v Rimini osmnáct celků především ze střední a východní Evropy. Odtud pochází všichni vítězové předchozích čtyř ročníků Ligy mistrů. „Bavili jsme se s klukama z Brna a každý zápas bude pro nás něco jako finále při Českém národním poháru v Olomouci, kvalita bude asi podobně vysoká. Budeme rádi za každou výhru a jedeme do Itálie hlavně s tím, že se nevzdáme a porveme se o co nejlepší výsledek. Snad se nám poštěstí jít co nejdál,“ řekl Krátký. „Jede stejné složení týmu, jaké si vykopalo český pohár, všichni se známe a doufám, že nám to půjde dobře,“ doplnil.

Protikoronavirová opatření přiměla pořadatele ke zrušení souběžně hraného Eurocupu, takže se v Lize mistrů představí hned tři čeští zástupci. Z Hané dorazil celek RK Kafki Olomouc. „Náš cíl je jednoznačně postup ze skupiny, pak se uvidí co dál, vyřazovák už je loterie. Jako nováčci nemáme načtené soupeře, neznáme jejich sílu, ale chceme skončit aspoň do desátého místa,“ naplánoval olomoucký hrající prezident Rudofl Pola.

Soupeře v základních skupinách se čeští zástupci dozvědí ve středu večer, v šest hodin začne losování. Osmnáct mužstev je rozdělených do tří výkonnostních košů, z nich vznikne šest základních skupin po třech týmech. Do osmifinále jich projde šestnáct, nejhorší dva se utkají o sedmnáctou a osmnáctou příčku.

Základní skupiny odstartují ve čtvrtek v deset hodin dopoledne, jasno o novém šampionovi bude v neděli po poledni. „Sbírali jsme informace hlavně od Brňáků, kteří jezdí pravidelně, máme mít prý velké ambice, ale trochu je brzdím. Na českém poháru se nám zranili tři kluci vážně a jsou mimo hru na delší dobru, museli jsme je nahradit, ale myslím, že se nám to povedlo velmi adekvátně, možná budeme ještě silnější. Tři jsme polozranění, ale snad to nebude nic vážného a turnaj odehrajeme. Na české poměry kvalitu máme, necháme se překvapit, jaká bude v kontrastu se zahraniční,“ přemítal olomoucký prezident.

Pardubice jsou v prvním koši s Mad Dogs z Maďarska, obhájcem předloňského prvenství, protože loňský ročník se kvůli pandemii nemoci Covid-19 neuskutečnil. „Šílení psi“ vyhráli Ligu mistrů už dvakrát. „Maďaři jsou velmi silní, stejně tak Moldavané. Trochu mě zaráží, že na turnaji nejsou Italové, Španělé nebo Portugalci zase nemůžou cestovat kvůli covidu, ale i tak jsou týmy velmi silné,“ dodal Pola.

Podle brněnského prezidenta mají české celky naději na úspěch. Nejdále došel v prvním ročníku Ligy mistrů v roce 2016 výběr Restaurace U Pecků Praha, který se v konkurenci 68 evropských mužstev zastavil až ve čtvrtfinále. „Chceme postoupit aspoň mezi nejlepších osm, i když si myslím, že nějaký český tým vyhraje. Viděli jsme některé celky a samozřejmě kvalita Rumunů nebo Maďarů je obrovská. Bude to těžké, ale je velká šance, aby český celek došel do finále,“ upozornil Bobčík.