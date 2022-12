Po úvodních třech podzimních prohrách Vikingové poprvé zvítězili až na začátku října v Pardubicích 4:3 po penaltovém rozstřelu. Od té doby porazili Baník Ostrava 6:1, Olomouc Mighty Ducks 8:3 a teď Blanensko 10:2. „Myslím, že už jsme určitě zpátky. Začátek jsme měli rozpačitý, hodně zranění, na tréninky jsme se nescházeli, potřebovali jsme se něčím chytnout. V Pardubicích jsme to konečně prolomili, vyhráli jsme sice až na penalty, ale zlatý bod navíc, tím jsme to odšpuntovali,“ popsal brněnský záložník David Presl.

Blanenskému sokovi tak Vikingové oplatili zářijovou porážku 3:4 po pokutových kopech. Přitom domácí nastoupili s největšími hvězdami, mistry světa i Evropy Ondřejem Paděrou a Janem Koudelkou. „Chtěli jsme odčinit domácí prohru, kdy jsme vedli 2:0 a nechali utkání zbytečně dojít do penalt. Na soupeře jsme tentokrát vlétli a pro diváky to musel být super zápas, hrálo se nahoru dolů. Věděli jsme, že Koudy s Paděcem jsou jejich ohromná zbraň, známe se všichni moc dobře. Všichni jsme byli strašně spokojení s výkonem, asi to byl jeden z našich nejlepších zápasů v Superlize,“ rozplýval se Presl.

Na druhé straně hráči těžko hledali slova po desetibrankovém přídělu. „Ani sám nevím, co se stalo. První poločas by se ještě dal nějak zhodnotit, ale ve druhém jsme odešli jak fyzicky, tak psychicky. Dostali jsme dva rychlé góly na začátku druhého poločasu, což nás hodně semlelo a víceméně jsme dohrávali v křeči. Snažili jsme se o něco, ale nevyšlo absolutně nic. Nechci snižovat kvality Brna, hosté zahráli hodně dobře, ale dost jsme jim to ulehčili,“ komentoval duel blanenský univerzál Zdeněk Fládr.

Domácí šli přitom v Boskovicích do vedení v páté minutě po trefě hrajícího trenéra Paděry, na níž odpověděl dvěma zásahy Presl. Paděra ještě srovnal, ale týmu Vikings zajistil poločasové vedení Patrik Lidmila. Dvě minuty po přestávce pak Presl zkompletoval hattrick a branky již dávali pouze hosté. „Moje góly byly důležité do stavu 4:2, kdy se lámal chleba. Hattrick je super, ale bez spoluhráčů bych ho nezvládl,“ děkoval Presl na dálku.

Po dvou brankách postupně přidali Dominik Havlín, Tomáš Prokeš a Tomáš Krejčíř. „Poctivě jsme bránili, dva góly jsme dostali po sporných situacích, ale to nás nepoložilo. Fakt jsme hráli zodpovědně dozadu a když jsme odskočili na 5:2, kluci z Blanenska asi rezignovali na obranu, moc se nevraceli. Snad v padesáti případech jsme šli do přečíslení a hodněkrát jsme ho využili,“ líčil český reprezentant Presl.

Blanensko si připsala třetí porážku v této sezoně, po prohře 4:5 s Olomoucí a 0:5 v Ostravě teď nestačilo na Brno. „Podzim se hodnotí líp, když se poslední zápas vyhraje. Mám smíšené pocity z toho, co jsme za půlrok předvedli. Facka byla už v Ostravě, čekali jsme, že nic takového nepřijde, ale přišlo domácí fiasko. Určitě bychom si to měli rozebrat a vykročit do jara správnou nohou, abychom se vůbec dostali do play-off,“ nabádal Fládr.

Blanensko přepustilo druhou příčku Brnu a ztrácí na něj ze třetí pozice dva body, ovšem pouze jednobodový náskok má před čtvrtou Ostravou a pátou Jihlavou. „Podle mě to u nás funguje tak, jak se vyspíme. Třeba se na nás projevil konec soutěží, že nemáme takový drajv, jako přes celou sezonu, kdy jsme v tréninkovém procesu. Nevím, snad to bude lepší. Na závěrečné si s klukama sedneme a zhodnotíme sezonu, probereme ji s trenéry. První jarní kolo hned jedeme na hřiště Olomouce, což není nejjednodušší začátek, pak máme dva zápasy doma, které bychom měli zvládnout. Snad to nějak dopadne,“ vyhlížel blanenský univerzál pokračování soutěže.

Vikings Brno po zlepšení ve druhé půlce podzimu ztrácí na druhé příčce východní skupiny jen pět bodů na vedoucí Olomouc Mighty Ducks. „Daří se jí, má super výsledky, ale minulý týden jsme Olomouc porazili doma doma 8:3. Na jejím malém hřišti se moc vyhrávat nebude, tam je to těžké, Tento rok šlápla a hraje slušně. Shodili jsme se, jak je škoda, že podzim končí, když už jsme rozjeli válec, tak bude volno. Chceme jednoznačně navázat na předchozí ročníky, kdy jsme šli do play-off z nejlepší pozice. Ze druhé skupiny se nedá moc vybírat, tam je to taky vyrovnané. Chceme na jaře vyhrát co nejvíc utkání, ať máme co nejlepší pozici,“ prohlásil Presl.

MF Blanensko – Vikings Brno 2:10 (2:3)

Branky a nahrávky: 5. Paděra (Koudelka), 20. Paděra (Fládr) – 6. Presl (Havlín), 16. Presl (Doubravský), 23. Lidmila (Dobšíček), 32. Presl (Lidmila), 35. Havlín (Lidmila), 48. Havlín (Kamenský), 52. T. Prokeš (Vintr), 54. Krejčíř (Vintr), 59. Krejčíř (Kamenský), 60. T. Prokeš (Vintr). Rozhodčí: Pfeifer – Terber. ŽK: Rus – Presl.

MF Blanensko: Jakub Klimeš – Milan Machálek, Adrian Nemšovský, Dominik Opatřil, Zdeněk Fládr, Ondřej Paděra (C), Jan Koudelka, Aleš Rus, Radim Muzikant, Filip Adamec.

Vikings Brno: Dominik Kunický (David Záleský) – Patrik Lidmila, Tomáš Krejčíř, Miroslav Kamenský, Marek Vintr, Dominik Havlín, Bohumír Doubravský, David Macko (C), Jakub Dobšíček, Tomáš Prokeš, David Presl.