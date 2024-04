Moravská bitva v osmém kole Superligy malého fotbalu vyzněla lépe pro celek L&B reality Vikings Brno, který po výhře 3:1 v Olomouci přeskočil tým Mighty Ducks o bod a ve východní skupině celostátní soutěže je druhý.

V osmém kole Superligy malého fotbalu Vikingové z Brna porazili Olomouc Mighty Ducks (v modrém) 3:1. | Foto: Petr Jureček

Brněnský tým se do bitvy na trávníku lídra tabulky patřičně nachystal a jaro zahájil úspěšně. „Naprostá paráda. Jeli jsme tam mentálně připravení, v super partě a sedlo si to, jak mělo. Zápas podle toho taky vypadal. Na konci proti nám domácí hráli power play, kterou jsme zodpovědně odbránili. Po utkání panovala super nálada, předvedli jsme výborný týmový výkon,“ liboval si brněnský brankář David Záleský.

Mocní kačeři ovšem cítili, že herně předvedli víc, než kolik ukazuje výsledné skóre. „Hra vypadala trochu jinak. Brno samozřejmě vytěžilo z minima maximum, mělo tři nástřely na bránu, které jsme blbě zachytili, byly protečované. V zápase jsme byli víc na balonu, vytvořili jsme si víc šancí, ale chyběl nám kousek štěstí, občas krok nebo dva,“ litoval olomoucký hráč Jan Šuba.

Vikingové šli do vedení v osmnácté minutě, kdy se prosadil Petr Slováček, ve 34. minutě zvýšil Patrik Lidmila a ve 46. minutě přidal třetí zásah David Presl. Za domácí korigoval až čtyři minuty před koncem Šuba. „Po třetím gólu přišel zlom, cítil jsem, že se můžeme pomalu uklidnit. Pak sice kluci z Olomouce snížili, měli penaltu, zahrozili, ale už jsme si to pohlídali,“ těšilo Záleského.

Vicemistr světa do 23 let z ukrajinského Kyjeva v 51. minutě zneškodnil pokutový kop Adamu Novotnému. „Střílel po mé levé ruce, nohou jsem vystihl směr, pak i dorážku, kdy jsem se na zemi překulil na druhou stranu. Byl to šťastný dvojzákrok, který nás zvedl po mentální stránce, měli jsme ještě větší chuť,“ podotkl brněnský brankář, který se mezi tyčemi Vikingů dělí o místo s Dominikem Kunickým nebo Tomem Fialou. „Vždy si dopředu řekneme, jak na tom kdo zdravotně je a jak stíháme, podle toho sestavu skládáme,“ dodal.

Záleského pochválil také jediný olomoucký střelec. „Brno podržel gólman, proti kterému jsme hráli poprvé, vystupoval dobře proti střelám, chytil penaltu,“ podotkl Šuba.

Hanáci po osmém kole klesli z první na třetí pozici východní skupiny. „Je jedno, jestli skončíme na třetím fleku nebo kolikátí. Důležité je v následujícím utkání v Ostravě získat bod, abychom si zajistili play-off. Pak musíte porazit každého, když chcete celou soutěž vyhrát,“ prohlásil olomoucký hráč.

Brno by se v Superlize malého fotbalu rádo opět vyšplhalo na medailové příčky. „Pořád máme vrcholné ambice. Doufáme, že se nám bude dál dařit, určitě se chceme vrátit na výsluní,“ burcoval Záleský.