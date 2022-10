Ve 3. kole MOL Cupu přivítali jablonečtí fotbalisté na svém stadionu celek Vyškova. Ten je v tuto chvíli na třetím místě druhé nejvyšší soutěže a netají se postupovými ambicemi. V tomto zápase ale byl jasným favoritem domácí tým. Ten sice nastoupil oproti ligovým kláním s pozměněnou sestavou, na roli favorita to ale nic neměnilo. Jenže skutečnost, kterou viděla půl tisícovka diváků na Střelnici, byla jiná. V projevu obou týmů nebyl znát rozdíl v ligových soutěžích. Pravda, domácí měli častěji míč na svých kopačkách, hrálo se více na polovině hostí, ale k ohrožení hostujícího gólmana v podstatě nedocházelo a do kabin se šlo za stavu 0 : 0.

Obraz hry se nezměnil ani ve druhé části. Oživení na straně domácího týmu pak přišlo v 59. minutě, kdy došlo ke trojímu střídání, na hřiště přišel Chramosta, Jovovič a Ikaunieks. Jablonečtí si dokázali vypracovat slibné možnosti, v šestnáctce hostí bylo několik slibných šancí, ale koncovka byla slabinou domácích. A gólman hostí Kinský s pomocí beků vše vyřešil. A tak překvapení a konečný výsledek se zrodil pět minut před koncem normální hrací doby.

Harrachov a Pěnčín vyhrály. Brzy si to rozdají o první místo

Proti unikajícímu útočníkovi Vyškova vyrazil domácí brankář Richter, došlo ke kontaktu a rozhodčí byl nekompromisní – penalta! Míč si postavil hostující Vintr a bez problému proměnil. V závěrečném náporu pak již domácí borci nic nedokázali. A tak překvapivě odešli ze zápasu poražení a v poháru končí.

„Je to obrovské zklamání. Asi jsme si dnes nezasloužili postoupit, za tu nekvalitu ve finální fázi. Protože, co jsme byli schopni nedat a zkazit za rozjeté akce, to se jen tak nevidí," kroutil hlavou jablonecký záložník David Houska.

A z úst odcházejících nespokojených fanoušků zněly na adresu jabloneckého týmu výroky daleko silnější, ne příliš vhodné k publikaci…

FK Jablonec – MFK Vyškov 0:1 (0:0)

Branka: 86. Vintr (PK). R: Machálek – Antoníček, Pospíšil. ŽK: 1:1, 551 diváků.

FK Jablonec: Richter – Považanec (K), Houska, Cools, Heidenreich, Surzyn, Polidar, Šulc (59. Jovović), Patrák (59. Chramosta), Akpudje, Sejk (59. Ikaunieks).