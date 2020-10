První výhra v mistrovském utkání v letošní sezoně, která má zvednout týmu sebevědomí. Jenže fotbalisté brněnské Zbrojovky se na ni nadřeli. Ve třetím kole českého poháru porazili druholigovou Jihlavu 1:0, a to brankou v 87. minutě. „Nepodali jsme úplně optimální výkon, ale zápas byl důležitý, protože vítězství nám pomůže z hlediska psychiky,“ uvedl brněnský trenér Miloslav Machálek, jehož tým se probojoval do osmifinále Mol Cupu.

Brňané se zatím po postupu do FORTUNA:LIGY trápí. V šesti kolech získali jediný bod a nacházejí se na poslední příčce tabulky. „Každý ví, jak na tom jsme a výhra je výhra. Potřebovali jsme se chytit, třeba i šťastně,“ řekl brněnský záložník Šimon Šumbera.

Právě krajní záložník, který se na hřiště dostal coby střídající hráč, ulevil v 87. minutě dosud nervózní hře brněnského celku. „Hláďa (Jan Hladík – pozn. red.) mi nabil a jen jsem se soustředil na to, abych to prostřelil. Míč šel pod gólmanem a ještě ho někdo tečoval, ale byla to velká rána a prošla do sítě,“ popsal vítěznou trefu Šumbera.

Výrazně se pod ní podepsal také defenzivní záložník Jan Sedlák, jenž vystihl rozehrávku jihlavského brankáře Michala Lancmana a obral jednoho z obránců o balon. „Jsme smutní z výsledku, dostali jsme gól po naší velmi zbytečné chybě a rozehrávce, tam se brankář špatně rozhodl. Hráli jsme dobře a troufám si tvrdit, že jsme byli v určitých fázích lepší než Zbrojovka. Měli jsme dost dobré příležitosti a za výkon se stydět nemusíme,“ řekl jihlavský trenér Aleš Křeček.

Jeho svěřenci měli především ve druhém poločase víc ze hry a vytvořili si několik šancí. Střelecké pokusy Tomáše Smejkala a Adama Rittera však zlikvidoval návratilec do brněnské sestavy Jiří Floder. „Jihlava pod trenérem Křečkem je dobře připravené mužstvo. Má mladé kluky, ale velice běhavé. Dostali se do několika šancí, neměli jsme to lehké, ale byli jsme prostě šťastnější,“ liboval si Machálek.

Ten po první půli sáhl do hry hned trojím střídáním. „Všechny změny souvisí s návraty hráčů a nedostatečnou tělesnou připraveností po Covidu, nebo po zraněních. Už před zápasem jsme měli záměr, že protočíme víc hráčů,“ vysvětlil Machálek.

Vhod proto přišla i reprezentační přestávka, ve které se Zbrojovka zaměřuje na zlepšení fyzické kondice. „Přípravu jsme nesměřovali ani tak na středeční duel, ale už od pondělí máme kondiční tréninky a pořád pracujeme,“ podotkl Machálek.

Další prvoligové utkání čeká brněnské fotbalisty příští pátek, kdy zajíždějí na hřiště šestého Jablonce. „Je na nás aktuálně trochu deka, snažíme se, aby spadla. Nebrali jsme pohár jako nějakou povinnost. Věděli jsme, že si v něm můžeme pomoct a líp si nastavit hlavy výhrou do ligy. Ještě bych nás rozhodně nezatracoval,“ dodal Šumbera.

Zbrojovka - Jihlava 1:0 (0:0)

Branka: 87. Šumbera.

Rozhodčí: Černý - Poživil, Dobrovolný.

Žluté karty: 15. Hlavica, 28. Koudelka, 70. Vintr – 70. Arroyo.

Zbrojovka Brno: Floder – Gajić, Šural, Hlavica – Štepanovský, Bariš (46. Vaněk), Koudelka (46. Vintr M.), Sedlák, Moravec (61. Reiter) – Fousek (46. Hladík), Přichystal (77. Šumbera).

Vysočina Jihlava: Lancman – Křišťál, Vlček, Štefánek, Svoboda (46. Vedral) – Lacko (80. Araujo-Wilson), Červ – Peřina, Ritter (62. Tureček), Smejkal – Arroyo (73. Matulka).