Pro jeho tým to byl třetí letní zápas, zatímco domácí jím herní část otevírali. Oba trenéři měli k dispozici dvě kompletní jedenáctky, olomoucký Václav Jílek je prostřídal v poločase, Trousil v podstatě nadvakrát.

Příprava:

SK Sigma Olomouc

– MFK Vyškov 2:3

Poločas: 1:1. Branky: 7. Zifčák, 58. Zorvan – 2. O. Vintr, 53. Kratochvíla, 65. Zeronik. Hráno ve Slatinicích.

Olomouc I. poločas: Macík – Slavíček, Štěrba, Beneš, Zmrzlý – Sedlák, Ventúra – Matoušek, Slaměna, Košťál – Zifčák. II. poločas: Digaňa – Hadaš, Vraštil, Štěrba (74. Greššák), Uriča – Spáčil, Greššák – Zorvan, Langer, Šíp – Růsek. Trenér: Václav Jílek.

Vyškov: Kinský – Oulehla (46. Klesa), Fofana, Štěpánek, Němeček (46. Ilko) – Dani Lual, Miljanovič, Lahodný – Krška (46. Weber), Moučka, Alexis – O. Vintr (46. Kratochvíla). V 60. min. střídali Zeronik, Cabadaj, Lacík, Traore, Matys. Trenér: Jan Trousil.

Skóre sice hned z prvního útoku otevřel střelou zpoza velkého vápna Ondřej Vintr, ale úvodní pasáž byla v podstatě vyrovnaná. A domácí také brzy srovnali dorážkou Pavla Zifčáka. Postupně se překvapivě začali více prosazovat hosté. Jenže ke skórování jim nestačily ani tři samostatné nájezdy a dvě tutovky z pozice na malém vápně.

Aktivitu si Vyškovští přenesli i do druhé půle. Do vedení je pohotovým zakončením vrátil David Kratochvíla a když pak Sigma vyrovnala Filipem Zorvanem z penalty, prosadil se vítězným gólem Jakub Zeronik.

„První půlka byla vyrovnaná, ale pak jsme převzali otěže a dostávali jsme se do těch gólových situací. Ty jsme ve finále měli vyřešit líp. Do druhého poločasu dobře naskočil na hrot Kratochvíla a dal na 2:1. Pak jsme dostali z penalty na 2:2, ale ta touha uspět s prvoligovým soupeřem byla na hráčích vidět. Velice dobře naskočil na třicet minut Zeronik, který je teď u nás ze Slavie, a po krásné akci Tomáše Webera dal na 3:2. V závěru jsme měli několik šancí zvýšit na 4:2, což se nepovedlo, ale na druhou stranu si cením toho, že jsme Sigmu nepustili do ničeho, z čeho by mohla vyrovnat,“ dodal k hodnocení zápasu spokojený Trousil.

Utkáním Vyškov zakončil zhruba čtrnáctidenní náročnou fyzickou přípravu a hned z Olomouce odjel na pětidenní soustředění do Velkých Losin. Po něm přijdou další těžké herní prověrky s proligovými soupeři. Ve středu 6. července se utkají s Fastavem Zlín (17.00, Zlín-Vršava) a hned v sobotu 9. července s 1. FC Slovácko (10.30, Staré Město, stadion Širúch).