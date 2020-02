V soubojích celků, za které nastupovali fotbalisté Baníku Ostrava, Hradce Králové, Sigmy Olomouc nebo Bohemians 1905, utržil Vegas jedinou prohru a převzal putovní pohár pro vítěze. Druhý skončil brněnský celek Tajná sekta, který táhl nejlepší brankář Superfinále Matúš Langauer.

Třetí příčku obsadili Kanárci z Olomouce. „Superfinále bylo skvělé zakončení naší několikaměsíční práce. Jedná se o naši premiérovou tour, kterou jsme organizovali napříč Českou republikou. Několik let pořádáme turnaje v Olomouci, loni jsme si vyzkoušeli v nultém ročníku expandovat do Zlína a letos jsme se do toho pustili naplno. Odezva je velmi pozitivní, takže věřím, že se uvidíme také v příštím roce. Poděkovat musím nejen všem zúčastněným, ale také organizačnímu týmu a partnerům, bez kterých to zkrátka nejde,“ zhodnotil Winter-Cup ředitel turnaje Lukáš Krbeček.

Celkové pořadí:

1. FK Vegas (Praha)

2. Tajná sekta (Brno)

3. Kanárci (Olomouc)

4. ALL Stars HK (Pardubice)

5. Čechymen (Ostrava)

6. FC Kopyta (Otrokovice)

7. Huaraché (Olomouc)

8. SKUP Olomouc (Olomouc)