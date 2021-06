Vybavujete si někoho z Krumvíře, kdo by to ve fotbale dotáhl tak daleko jako vy?

To asi ne. Pamatuju si jen Romana Širokého, který hrával první ligu v Brně.

Věřil byste před lety tomu, že se dostanete až do brány pražské Sparty?

Dopředu jsem takhle nepřemýšlel. Asi jsem jako kluk snil o tom, že bych si chtěl zahrát jednou ligu, ale šlo to postupně. V devíti letech jsem přestoupil do Šardic, později si mě do dorostu vytáhlo Slovácko. Zase nějaký extra velký talent jsem ale nebyl. Myslím, že u mě to bylo spíš o tvrdé práci.

Chytat může jen jeden. Nikdy jste nelitoval, že jste se postavil do branky?

Už jako malý jsem se nebal balonu, od začátku mě bavilo chytat. A baví mě to pořád! Chvilku jsem to zkoušel i v poli, ale stejně mě to táhlo do brány.

Máte čas sledovat svůj bývalý klub, který si v posledních sezonách vedl velice dobře po postupu do krajského přeboru?

Určitě je na dálku sleduju, v klubu pracuje i můj bratranec Radim Heča. A když jsem zrovna v Krumvíři, tak se občas zajdu na kluky i podívat. Je pro ně velká škoda, že v téhle době nemohli soutěž na jaře dohrát.

Jezdíte domů často?

Když mám čas, tak se domů rád podívám, navíc manželka odtud také pochází. Teď tady budeme ještě častěji, protože stavíme v Krumvíři dům. Zrovna příští týden sem pojedu.

Loni jste ve Spartě odchytal čtyřiadvacet ligových zápasů, letos jich bylo jen osm. Je to pro vás velké zklamání?

Beru to tak, jak to je. Ve Spartě je velká konkurence, na jedno místo jsou tři nebo čtyři gólmani. Loni se mi celkem dařilo, letos to zase šlo mému konkurentovi Florinu Nitovi. Tak to prostě je, nejdůležitější jsou stejně výsledky celého týmu.

Změnila se nějak vaše pozice po příchodu nového trenéra Pavla Vrby?

Moc jsem toho v poslední době neodchytal, takže zřejmě ne. Florinovi se ale dařilo, tak chytal on. Uvidíme, co bude dál.

O víkendu jste naskočil proti Zbrojovce po půlroce do prvoligového zápasu, na jaře jste ve Spartě naskakoval jen do poháru. Jak moc se projevuje menší zápasové vytížení na vašem výkonu?

Poznat to asi trochu je. Sice jsem pořád v tréninku, ale tam přece jen tak často nehrajeme nějaké zápasy na celé hřiště. To je trochu něco jiného.

Máte ještě chuť dál se rvát o své místo ve Spartě? Nebylo by pro vás lepší odejít jinam, kde byste měl větší šanci na pozici jedničky?

V této chvíli se soustředím jen na Spartu, tady naskočím do přípravy na novou sezonu. Třeba se to otočí a vrátím se do sestavy. Anebo taky může přijít ještě nějaký jiný gólman. V tuto chvíli není nic jisté. Ale chci se o místo porvat a strašně rád bych chtěl se Spartou postoupit do Ligy mistrů.