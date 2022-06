Na závěr kvalifikace o postup na evropský šampionát v roce 2023 s Andorrou se náramně těšil. A duel, který česká lvíčata vyhrála 7:0, dohrával s kapitánskou páskou. „Nevím, zda si mě tady lidi pamatují, když jsem hrál ve Zbrojovce půl roku, ale bylo to skvělé a utkání jsem si užil. Akorát v Brně mi to moc nepadá,“ připomněl střelecký neúspěch proti kvalifikačnímu trpaslíkovi. „Mám dobrý pocit hlavně z toho, že jsme vyhráli a po roce jsem si zahrál na Srbské. Je to můj domov a vždy se sem rád vrátím,“ pravil Fila.

Léto v Líšni. Ostříleného kouče střídá muž ze Zbrojovky, Marvani vyzvou Baník

Andorra vyrukovala na české mladíky s urputnou obranou a tvrdou hrou. „Na tu jsem zvyklý, občas ránu dostanu, taky ji někomu dám, to je můj fotbal. Ale tady jsem si chtěl zahrát víc fotbal. Hosté víc faulovali, utkání bylo náročné spíš na hlavu,“ uvedl.

Čeští reprezentanti se při úterním losu dozvědí, na koho narazí v zářijové baráži o postup na evropský šampionát. V nabídce jsou Chorvatsko, Izrael, Slovensko, Island, Irsko, Ukrajina a Dánsko. „Vhledem k blízkosti bych možná bral Slovensko, nemuseli bychom nikam letět, ale je mi to jedno. Nebráním se ani tomu, abychom se podívali do nějaké krásné země,“ pronesl Fila.

Za poslední rok prožil obrovskou životní změnu. Ještě loni oblékal dres Zbrojovky, s níž neodvrátil pád do druhé ligy. Podzim strávil v Mladé Boleslavi a v zimě už se stal hráčem pražské Slavie. Takový skok by zamával s kdekým. „Naštěstí mě rodiče drží hodně dole, nechválí mě, takže si to ani nepřipouštím,“ usmál se.

SYMPATIE VŮČI SLAVII

Když v brněnském dorostu snil o první lize, nenapadlo ho, že se dočká už v devatenácti letech. „Když jsem byl v áčku Zbrojovky a směřoval někam, přišla mi Slavia taková nejsympatičtější. Teď jsem tam půl roku a další krok je posunout se, pořádně hrát a dávat góly. To pro mě bude největší úspěch,“ podotkl.

Za půl roku v Mladé Boleslavi stihl čtyři branky a 710 prvoligových minut. „Trenér Karel Jarolím je stará škola a nemohu si stěžovat, byl to pro mě výborný půlrok. Slavia je ještě větší úroveň. Přece jen je mi devatenáct let, takže to je strašná škola,“ poznamenal brněnský rodák.

V dresu Slavie dostal na jaře šanci ve dvanácti utkáních a za 378 minut jednou skóroval. V letní přípravě zabojuje o pevnější místo v kádru kouče Jindřicha Trpišovského. „Máme s trenérem nějaký plán a záleží samozřejmě na mně, zda budu makat a hrát dobře. Šanci dostanu a musím ji využít. Tenhle rok bude pro mě třeba zlomový,“ zamyslel se český reprezentant.

Přitom musí vylepšit své největší slabiny: hlavičkové souboje a pravou nohu. „Říkali mi to už v Boleslavi a teď je to také furt dokola. Vím to sám, ani mi to nikdo nemusí říkat. Ovšem trenér zmiňuje i detaily, kterých bych si ani nevšiml, musím se zlepšit. Největší rozdíl vnímám v intenzitě, na tréninku se nesmíme zastavit, furt musíme hrát, to je nejnáročnější,“ doplnil mladý útočník.

Lvíčata v Brně přejela Andorru sedmi góly, šest dala jen za první poločas

V novém ročníku první ligy se potká se Zbrojovkou, která postoupila. To bude pikantní konfrontace. „Už jsem to měl v hlavě. Strašně se těším, zároveň nechci hrát proti kámošům, takže se trochu bojím. Ale hraju za Slavii, chci Zbrojovku porazit, na druhou stranu ji budu sledovat a fandit jí, ať vyhrává jiná utkání,“ řekl Fila.

V národním týmu se potkal s několika bývalými spoluhráči, dobře zná Lukáše Endla, Michala Ševčíka nebo Davida Jambora. „Lukáš je stoper, proti tomu bych nechtěl hrát, ani on na mě. Mám v Brně hodně kámošů, jsme v kontaktu a bude to pro mě určitě speciální duel,“ vyhlížel Fila.