Vladimír Kristýn je předseda Jihomoravského Krajského fotbalového svazu a patří mezi dvanáctku vlivných mužů, kteří rozhodují o směřování českého fotbalu. Mezi dvanáct členů Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky, který v úterý rozhodl o setrvání kouče Jaroslava Šilhavého na lavičce národního týmu. „Dalo by se říct, že závěr byl většinový,“ podotkl profesí advokát Kristýn.

Předseda JmKFS Brno Vladimír Kristýn. | Foto: Josef Kratochvíl

Jaké bylo jednání?

Poměrně dlouhé a důkladné. Po dlouhém projednávání je výsledek takový, že se upřednostnila jakási kontinuita s tím, že jsme vzali do úvahy všechny faktory pro a proti. Časové období je v této chvíli jasně dáno, už 27. října se píše do klubů a tvoří se nominace na kvalifikační dvojzápas. Pouhých deset dnů na případné změny, to by byla nekomfortní pozice pro nástup jiného adepta.

Rozumím tomu tak, že kdyby bylo víc času, došlo by k trenérské změně?

Myslím, že by to bylo předmětem hlubší diskuze a analýzy. V daném případě jsme se rozhodli pro zachování kontinuity, vše se dělá v zájmu českého fotbalu. Jednotící hledisko pro všechny je dělat vše pro postup. Prvořadé je postoupit přímou cestou, protože eventuální cesta přes baráž je ošidná. Je to možné, ale nelze vyloučit neúspěch.

Polák se vrací do Zbrojovky. Exreprezentant si projde kolečko a najde pozici

Většina výkonného výboru se vyjádřila pro setrvání Jaroslava Šilhavého, nebo se názory při jednání přelévaly ze strany na stranu?

Neřekl bych, že se přelévaly, mělo to vývoj podle příspěvků, které tam zazněly jak ze strany předsedy sportovní rady Vladimíra Šmicera nebo sportovně-technického ředitele Ericha Brabce. Informace měl také předseda asociace Petr Fousek, který je ve spojení s kapitánem a reprezentaci má v gesci pod sebou. Dalo by se říct, že závěr byl většinový.

Jak jste se rozhodoval vy?

Moje rozhodování bylo ovlivněné tím, že jsem si vnitřně vyhodnotil rizika pro závěr kvalifikace.

Takže jste se shodli, že to je v současnosti nejlepší řešení?

Prvořadý je postup a pro vzestup českého fotbalu je důležité, abychom se na mistrovství Evropy dostali. Každý z členů výkonného výboru si uvědomuje, že pokud bychom se tam nedostali, znamená to pro český fotbal značnou finanční ztrátu. Rozpočtová tvorba a tak dále vycházela z bonusu, který dostaneme za postup. Je v takovém objemu, že může fotbal v České republice zlepšit na všech úrovních. To si uvědomujeme nejen my, kteří jsme o tom dlouho diskutovali, ale taky realizační tým a podle vyjádření si to plně uvědomují jak trenér Šilhavý, tak manažer Pešír. Oba řekli, že udělají všechno. Tak budeme doufat, že to vyjde.

Když trenér Šilhavý pokračuje, zůstane u národního týmu pro mistrovství Evropy?

Tak otevřeně to nezaznělo, vše je odvislé od toho, jakým způsobem zvládneme poslední dva zápasy a jaký bude projev mužstva i realizačního týmu, který ho připravuje.

Osm bodů za prvním Vyškovem. Zbrojovce scházejí lídři i góly

Zaráží vás, v jakém stavu se nyní nachází česká reprezentace?

Když ji někdo sleduje pozorně, s výsledky dosaženými od prvního utkání s Polskem nemůže převládat úplná spokojenost. Myslím si, že veřejnost očekávala lepší postavení v tabulce.

Předvádí čeští reprezentanti jen to, na co aktuálně mají?

Odpovím trochu šalamounsky: Za nominace je odpovědný trenér, s tím do toho jde a je otázka, zda třeba není možnost udělat jednu nebo dvě změny, zda hráči, kteří reprezentují, mají aktuálně nejlepší formu. Promlouvá do toho spousta ovlivňujících faktorů, za prvé zdravotní stav hráčů, možná by to bylo jiné, kdyby přijeli kompletně všichni zdraví. Taky jde o to, jaké je vytížení hráčů v klubech. Víme, že dnes kromě těch, co hrají v Anglii, tedy Coufala se Součkem, nehrají. Albánie má tým složený z hráčů, kteří nastupují v nejvyšší soutěži v Itálii pravidelněji než naši kluci v Německu. V současném reprezentačním výběru je z převážné části asi to nejlepší, co může být, i když každý trenér má svoje pilíře, na kterých staví.

Využiji reprezentační přestávku, abych se vás zeptal, co říkáte na dění ve druhé lize, kdy Zbrojovka Brno ztrácí z páté příčky osm bodů na vedoucí Vyškov?

Vzhledem k osobní zkušenosti a poznání Zdeňka Psotky (sportovní manažer Zbrojovky – pozn. red.), udělala Zbrojovka jeho angažováním krok správným směrem. Z mého pohledu je to otázka určité trpělivosti. Věřím, že má kvality na to, aby se konsolidace klubu nějakým způsobem završila tak, že se posune na místa, kde by asi měl být.

Glosa: Potřebuje Zbrojovka čas na stabilizaci? To fanoušci nestráví

Myslíte si, že to bude ještě tuhle sezonu?

To je složitá prognóza, kterou může ovlivnit spousta dalších faktorů. Je jiné něco si přát a pak zda to po sportovní stránce vyjde. Když to nevyjde v tomto ročníku, mám velkou naději, že postup dopadne v tom v dalším, jenže to asi fanoušky Zbrojovky nepotěší vzhledem k jejich očekávání rychlého návratu.

Dělá vám radost aspoň první příčka Vyškova?

Jako předseda Jihomoravského Krajského fotbalového svazu musím kvitovat, že mužstvo na špici je z našeho kraje. Znám lidi, kteří fotbal ve Vyškově dělají a v jakých to dělají podmínkách, a fandím jim. Protichůdné názory může vyvolávat, zda se hraje s takovými nebo onakými hráči, klub je nastavený na africký prvek, ale na to se historie neptá. Pokud by se dostal Vyškov do ligy, je to obrovský úspěch.