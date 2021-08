Přehled má především o dorosteneckých kategoriích. V nich se Zbrojovka poměřuje s největším českými kluby. „Proto je vždycky škoda, když se někdo z pohodlnosti rozhodne skončit třeba kvůli jiným zájmům. Přitom opravdu se utkávají s těmi nejlepšími, ať už jde o Spartu nebo Slavii, a když tomu něco obětují, mohou si postupně zakopat i ligu. Po covidu nám odpadlo nějakých pět hráčů. Někdo i kvůli zraněním, ale spíš to bylo, že už tomu fotbalu nechtěli tolik obětovat,“ říká rodák ze Slavičína.

Největšími vzory jsou podle něj pro mladé fotbalisty především dvě největší globální ikony Lionel Messi a Christiano Ronaldo. „Pro všechny je obrovským příkladem také vývoj Tomáše Součka. Je to pro ně důkaz, že když si dobře poskládají fotbalový život, mohou dosáhnout velké věci. Fotbalových vzorů je více, často je mají jednotliví hráči podle postu, na kterém nastupují,“ sděluje Polách.

Ačkoli je Zbrojovka jasně největším klubem regionu, někteří mladí fotbalisté se snaží přestupovat do větších českých nebo zahraničních klubů. „Tady je ale potřeba je varovat, aby svůj vývoj neuspěchali. Nejde o to hned se vyšvihnout někam hodně vysoko a pak s tím třeba brzy seknout. Cílem je, aby se hráč třeba do dvaadvaceti dostal do ligy a zůstal tam do pětatřiceti. Ve Zbrojovce mají dobré podmínky,“ přesvědčuje čtyřiačtyřicetiletý lodivod.

Jako trenér devatenáctky nemusí řešit konflikty s rodiči, kouči z nižších kategorií se ovšem do křížku s rodiči dostávají. „Kontakt s rodiči je mezi dorostenci už menší. Spíš kluci jsou sami od sebe hodně komunikativní a chodí, sami se ptají a jsou zvídaví, co mají zlepšit. V mladších kategoriích se ale stává, že do toho vstupují rodiče. Vždyť v Česku je každý fotbalový trenér,“ dodává bývalý ligový hráč Zbrojovky, Zlína nebo Synotu.