„Jedná se o dočasné rozhodnutí. Aktuálně vyčkáváme, s jakými informacemi a doporučeními přijde úterní videokonference UEFA. Hráči dodržují všechny doporučené pokyny, jsme s nimi v kontaktu a celou situaci řešíme operativně,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár. Totéž platí o B týmu.

Mládežnické celky jedou podle individuálních plánů. "Hráči všech týmů až po kategorii do devatenácti let mají od trenérů individuální plány, podle kterých budou trénovat. Toto opatření platí prozatím do příštího týdne, další kroky přizpůsobíme aktuální situaci," uvedl šéftrenér brněnské mládeže Valdemar Horváth.