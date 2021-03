Trenér Zbrojovky Richard Dostálek dal příležitost hráčům širšího kádru, kteří ovšem postup nevybojovali. „Měli jsme velký výběr, nechali jsme doma čtyři zdravé hráče, kteří mohli nastoupit. Přijali jsme výzvu, že nastoupí hráči, kteří nemají takové vytížení. Chtěli jsme je vidět v základní sestavě, jak se popasují s tou rolí hráče, který nastupuje pod tlakem od začátku utkání,“ vysvětlil Dostálek.

V porovnání s posledním prvoligovým duelem, v němž Brno doma podlehlo Plzni 0:1, udělal v základní sestavě pět změn. Do Teplic ani nepřijeli Antonín Růsek, Jan Hladík nebo Jan Moravec. „Vyloženě se to nabízelo, řešili jsme i zdravotní stav a vytížení hráčů, proto jsme se rozhodli k tomuto scénáři utkání. Nevyšlo nám to, ale to nic nemění na tom, že tito kvalitní hráči budou nachystaní na nedělní utkání,“ připomněl Dostálek nadcházející bitvu nejvyšší soutěže v Karviné.

V závěru pohárového duelu dal šanci i talentovanému mládí, postupně naskočili David Jambor, Lukáš Endl nebo osmnáctiletý dorostenec Ibrahim Aldin. „Je to pro ně především povzbuzení, měli možnost si osahat kvalitu ligového soupeře. Posbírali cenné zkušenosti a jsem rád, že zvedli úroveň naší hry, bohužel se nám nepodařilo prosadit. Jambor měl velmi dobrou příležitost ke skórování, Aldin taky jedno zakončení. Nemůžeme po nich chtít, aby rozhodovali zápasy, ale potřebujeme najít někoho, kdo dá konečně gól,“ zmínil brněnskou bolest Dostálek.

Zbrojovka v jedenadvaceti prvoligových kolech vstřelila pouze šestnáct gólů, hůř je na tom jen poslední Opava se třinácti. „Utkání se rozhodují v pokutových územích. V našem vlastním, kde dostáváme góly, a v soupeřově, kde je nedáme. Měli jsme špatný výběr místa, co se týká finálních příležitostí. Bylo tam pár nedotažených akcí, ale je to taky o kvalitě našich hráčů a ve způsobu řešení finální fáze,“ poznamenal brněnský kouč.

Severočeši rozhodli na svém stadionu po přestávce, kdy se projevil rozdíl v koncovce. „Nechali jsme se přimáčknout. Přestali jsme být aktivní uprostřed hřiště a nechali jsme soupeři zbytečně moc prostoru, což potrestal góly. Nám se to zase v dalším utkání nepodařilo. Doteď jsme na tréninku pilovali zakončení, hodně jsme se věnovali střelbě, možná to opustíme a půjdeme běhat do lesa, třeba to pomůže,“ hlesl Dostálek.

V osmifinále Mol Cupu se po hodině hry parádní trefou prosadil Vukadin Vukadinovič a dvanáct minut po něm se radoval ze své první branky v dresu Teplic Ladislav Kodad. „Je to skvělý pocit, fakt se mi rozzářil úsměv, když jsem dal gól,“ povídal Kodad.

Severočeši poprvé na jaře vyhráli soutěžní zápas a po dvou letech prošli do čtvrtfinále poháru. „Na soupeře jsme se připravovali, jako by šlo o ligový zápas, ani náhodou jsme nekalkulovali, že budeme někoho šetřit. Jsem strašně rád, že jsme postoupili,“ radoval se teplický trenér Radim Kučera.

FK Teplice - Zbrojovka Brno 2:0 (0:0)

Branky: 59. Vukadinovič, 71. Kodad. Rozhodčí: Pechanec - Vaňkát, Volf.

Teplice: Grigar - Hyčka, Knapík, Ljevakovič (58. T. Kučera), Droehnle - Mareček - Kodad, Žitný, Trubač (81. Fortelný), Vukadinovič (81. Macej) - Řezníček (81. Vachoušek). Trenér: R. Kučera.

Brno: Šustr - Hlavica, Pernica, Šural (77. Endl) - Štepanovský (60. Pachlopník), Bariš (60. Sedlák), Texl (67. Jambor), Šumbera, Záhumenský - Fila, Přichystal (67. Aldin). Trenér: Dostálek.