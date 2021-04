/FOTOGALERIE/ V Opavě prožil krásných sedm let, které ho ovlivnily. S profesionální kariérou pak Zdeněk Partyš skončil už ve třiceti. Svého rozhodnutí ale nelituje. Kope sedmou ligu v Rakousku, krom toho trénuje děti ve Slezském FC Opava a fotbal vyučuje také individuálně. A jak sám přiznává někdejší miláček opavských fanoušků, současný život ho naplňuje.

Zdeněk Partyš v opavském dresu | Foto: Deník/František Géla

„Pohybuji se kolem fotbalu a to mi vyhovuje,“ začal s povídáním Zdeněk Partyš. „V Opavě dělám asistenta Honzovi Hruškovi u patnáctky a musím říct, že mi to hodně dává. S Honzou jsme si sedli jak lidsky, tak i profesně. Učím se od něj, pomáhá mi i se studiem trenérského áčka,“ prozradil stále ještě aktivní fotbalista. Jako hráč momentálně nastupuje za celek SVU Allhaltberg „Je to tým, který působí v sedmé lize. Když jsme hrávali doma, jezdil jsem v pátek na trénink a v sobotu odehrál zápas. Na venkovní duely vyjíždím v den utkání. Teď se samozřejmě kvůli koronavirové pandemii nehrálo, ale po Velikonocích by se mělo znovu začít hrát,“ je optimistou osmatřicetiletý záložník. I když do Rakouska jezdí, jak se říká, na otočku, tréninkové manko ho netrápí. „Jelikož trénuji v Opavě patnáctku a dělám k tomu individuální tréninky, jsem na hřišti prakticky každý den,“ poznamenal brněnský rodák.