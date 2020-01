Střídal jste za stavu 0:2. Co se vám stalo?

Při prvním gólu, když jsem couval do brány, jsem špatně dopadl na záda. Zkoušel jsem to rozhýbat, ale nešlo to. Proto jsem se nechal vystřídat. Bylo to hodně nepříjemné.

A dál, čeká vás vyšetření v nemocnici?

Uvidím, snad to bude jen naražené a pomůže masáž.

Trochu překvapivě jste porazili Baník. Oslavili jste to nějak v kabině?

Něco malého tam proběhlo, ale beze mě. Klukům patří díky, že to otočili. Klobouk dolů. Ve druhém poločase už byl ten náš výkon dobrý.

Co se dá říct o podmínkách na Maltě. Asi si takové soustředění pochvalujete, že?

Nemůžu si to vynachválit. Nemusíme být na umělé trávě a ještě v zimě. Navíc podmínky na hotelu jsou takřka dokonalé.

Vnímáte to jako velkou pomoc? Přece jen kluby ze druhé ligy moc do tepla nejezdí.

Máte pravdu, získáme náskok před ostatními. Může nám pomoci i to, s jakými soupeři tady hrajeme.

A co nějaký výlet, bude na něj čas?

Ještě jsme se o tom nebavili. Ale když zvládneme i další zápas, určitě nás čeká volnější den.

Loni vám tady trenér Pavel Šustr, když to řeknu natvrdo, dával kapky. Jaký je nový kouč Miloslav Machálek?

Každý má své metody. Trenér Machálek chce trochu něco jiného než předchozí kouč. Ale pro nás se tak moc nemění. Musíme dokázat, že patříme do kádru.