Všichni jste doma, všichni potřebujete jíst a všichni máte spoustu práce: děti jsou připoutáni k počítačům, manžel se zavřel ve své pracovně a telefonuje a vy sprintujete od svého pracovního notebooku do kuchyně ke sporáku a zpět k dětem na distanční výuce. Jak to udělat, aby vaření nebylo časožroutem?

Vaří celá rodina

Buďte nekompromisní a zapojte do vaření celou rodinu, protože víc rukou znamená rychlejší přípravu. Samozřejmě tato rada platí, jen když máte doma partnera na home office nebo děti na distanční výuce. Ale proč to nevyzkoušet i o víkendu, kdy jste všichni bez výjimek doma? Není nic jednoduššího, než aby se děti pustily do krájení zeleniny, šunky, strouhání sýra nebo rozmíchání smetany. Vytvoříte spolu pokrmy, které jsou nenáročné na přípravu, dětmi oblíbené, ale zároveň zdravé. A není nad ten úžasný pocit, kdy se vám vaše ratolesti opět nahrnou do kuchyně s otázkou: Tak co budeme připravovat tentokrát?

Sepište si jídelníček a neplýtvejte časem

Při sestavování plánu vaření přemýšlejte týden dopředu. Vždy v neděli si sedněte a vymyslete, co budete celý týden kuchtit. Zjednoduší a zefektivní vám to nákupy, navíc také snadno naplánujete vyváženou stravu, ve které nebudou chybět žádné podstatné složky. Dále si musíte promyslete, co kdy budete dělat. Zatímco se vaří voda, krájejte zeleninu anebo připravujte dezert, prostoje využijte k úklidu kuchyně. Neplýtvejte časem. Pro někoho možná samozřejmost, pro ostatní ten pravý čas, kdy s efektivním přístupem začít.



Při vaření poslouchejte muziku nebo audioknihu

Máte-li home office a znervózňuje vás, že vařením ukrajujete z pracovního času, své svědomí uklidněte například tím, že při přípravě jídla budete poslouchat profesně přínosný podcast či audioknihu, můžete také při míchání u plotny vyřizovat telefonáty. Anebo si aspoň pusťte svižnou hudbu, práce vám půjde rychleji od ruky.



Vyzkoušejte dětmi oblíbené recepty

Teď víte, jak na to. Vypněte dětem počítač, nažeňte je do kuchyně a pro dobrou náladu pusťte jejich oblíbenou kapelu. Jídelníček na celý den máte naplánovaný: na snídani si předchystejte muffiny, oběd ovládnou zdravější kuřecí „stripsy“, když vás bude honit mlsná, připravíte si dezert do skleničky. Na večeři bude zeleninový kuskus.

Snídaňové muffiny

Na přípravu potřebujete: 8 vajec, 150 gramů kvalitní šunky, 100 gramů čerstvého špenátu, 80 gramů mozzarelly, 2 sušená rajčata, jarní cibulku, sůl, pepř a půl lžičky tymiánu. Předehřejte troubu na 160 stupňů. V míse vyšlehejte vejce a postupně přidávejte ostatní ingredience. Na kostičky nakrájenou šunku a najemno nakrájenou cibulku, mozzarellu, špenát a rajčata. Vzniklé těsto osolte, opepřete a ochuťte tymiánem nebo čerstvými bylinkami. Směs rovnoměrně rozdělte do formiček na muffiny (asi 10 kusů) a pečte na 160 °C přibližně 10 minut. Podávat můžete ihned po upečení, nebo i vychladlé.



Kuřecí „stripsy“ trošku zdravěji

Potřebujete: 500 gramů kuřecích prsíček, kelímek hustého bílého jogurtu, vejce, stroužek česneku, sůl, kukuřičné lupínky na obalení. Rozšlehejte vejce a smíchejte jej s jogurtem a česnekem utřeným se solí. Kuřecí maso nakrájejte na malé řízečky a do marinády je naložte přes noc. Řízečky obalte v nadrobno rozdrcených lupíncích a pečte na plechu vyloženém pečícím papírem při teplotě 200°C asi 25 minut. Podávejte s bramborovou kaší a zeleninovým salátem.

Dezert do skleničky

Potřebujete: 300 gramů drobného ovoce (jahody, maliny, atd.), 2 lžíce medu, lžíci chia semínek, kelímek zakysané smetany, žervé, vanilkový cukr, lžíci praženého müsli a kousek čokolády. Ovoce rozmačkejte vidličkou a promíchejte s medem a chia semínky. Vzniklou hmotu rozdělte do skleniček. Zakysanou smetanu dobře rozmíchejte s žervé a vanilkovými cukry a navrstvěte na ovoce. Dezerty dejte vychladit. Před podáváním nastrouhejte nahrubo čokoládu, promíchejte s müsli a rozdělte do skleniček jako třetí vrstvu.



Zeleninový kuskus

Potřebujete: 200 gramů kuskusu, cuketu, lilek, červenou cibuli, 3 stroužky česneku, červenou a žlutou papriku, mrkev, hrst vlašských ořechů, 2 lžíce olivového oleje, sůl, pepř a oblíbené bylinky. Zeleninu očistěte, nakrájejte na větší kostky a promíchejte s olejem a bylinkami (popřípadě kořením). Na pečícím papíře ji pečte při 190°C asi 15 minut. Na posledních 5 minut přidejte k zelenině nahrubo nasekané ořechy. Kuskus dejte do velké mísy, osolte, zalijte asi 300 mililitry vřelé vody a nechte zakryté odstát, dokud všechna voda nevsákne. Přidejte pečenou zeleninu a promíchejte.

Zuzana Macková, Lucie Lepařová